يستولى على أموال الدعم .. القبض على مدير مخبز بلدى في الدقهلية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 35 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة الدقهلية.

وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية لمراقبة أسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

