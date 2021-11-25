بعد المطالبة بالحبس.. نقيب المأذونين: ما علاقتنا في حالة إنكار الزوج زواجه السابق

قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إنه فى حالة وصول طالب الزواج لـ المأذون يتم الاستعلام عن حالته الاجتماعية، فهل هو متزوج أم لا.



وأضاف نقيب المأذونين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المأذون ليس له علاقة بـ زواج طالب الزواج من أخري، مشيرًا إلى أن طالب الزواج من الممكن أن يحضر بطاقة وبها أنه أعزب، معلقًا :" ما علاقة المأذون فى حالة إنكار الزوج زواجه السابق".

ولفت إلى أن الماذون يخطر الزوجة الأولى بزواج زوجها من الثانية فو علمه بذلك، مشيرًا إلى أن المأذون موظف، وهناك رقابة من حديد عليه.

وأشار إلى أن الماذون يحاسب قانونًا فى حالة عدم الإخطار.



