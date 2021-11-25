الحكومة تعلن موعد التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة من كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إتاحة التسجيل عبر موقع الوزارة لتلقي الجرعة الثالثة ابتداء من أول ديسمبر، مشيرًا إلى أن قرار منح الجرعة الثالثة لـ لقاح فيروس كورونا لفئات معينة، جاء بناء على توصية من الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة.



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الجرعة الثالثة ستمنح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية والفرق الطبية، مشيرا إلى أن الجرعة الثالثة ستمنح بعد مضي 6 أشهر من الجرعة الثانية، كون الفاعلية تضعف والشخص يصبح معرض للإصابة بالفيروس مرة أخرى، وهو ما يفسر زيادة الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.



ولفت إلى أن عدد الأشخاص المستحقة يصل إلى ما يقرب من 4 ملايين و150 ألف شخص.



وأكد أن الوزارة أجرت تسهيلات وتعديلات على خطوات التسجيل عبر الموقع المخصص لتلقي لقاح كورونا، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب وبينها حزب مستقبل وطن وفروا وسائل مواصلات لنقل المواطنين إلى مراكز تلقي اللقاح.



وأوضح أن ما يقرب من 29 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بينما تلقى 15 مليون الجرعة الثانية، مشيرا إلى أن عدم ارتباط الجرعة الثالثة بأي نوع لقاح.



وأضاف «أي نوع لقاح خده وأنت مطمئن، الجرعة الثالثة اختيارية لكن نحض الفئات المحددة على تلقيها»، مؤكدا أن نسبة وفيات كورونا تنخفض بين الفئات التي حصلت على لقاح كورونا.



وأردف «98% من وفيات كورونا حدثت بين أشخاص لم تحصل على لقاح كورونا، وهو ما يؤكد الأهمية البالغة للمصل»، مكملا «ممكن تصاب بالفيروس بعد تلقي اللقاح، لكن الأعراض ستكون بسيطة واحتمالية الوفاة تقل جدا».



وشدد على أن معظم وفيات كورونا تحدث بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، أو الأشخاص الذين لا يسارعون بالذهاب للمستشفيات، مؤكدا أن الحكومة تتابع كافة التطورات العالمية بشأن كورونا.



وأضاف «الأمور تحت السيطرة بشكل كبير، الموجة الرابعة رغم تزايد أعداد الوفيات تعتبر من اقل الموجات ضغطا على القطاع الطبي، بفضل التوسع في منح اللقاح، ومن الواضح أننا ما زلنا في الموجة الرابعة».



وأشار إلى أن الدولة تشترط تقديم السائحين لشهادة تثبت تلقي لقاح كورونا.