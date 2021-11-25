ثروت سويلم: ما فعله جمهور الأهلي أثناء عزف النشيد الوطني لا يرضي ناديهم.. والعقوبة مجرد إنذار

قال ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، إن التحكيم في مصر يظهر في أفضل صورة له، رغم الأخطاء التحكيمية الطبيعية والواردة، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام مستقلة ولا تعاني من أي أزمات.

وأشار سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى أن تحديد عدد المشجعين الخارجين عن النص في مباراة الأهلي وغزل المحلة، يؤكد احترافية الرابطة وإدارة المسابقة، بالإضافة إلى شركة تذكرتي والأمن.

وأوضح أن هناك حرص من الرابطة على تواجد الجماهير في المدرجات، لكن الخروج عن النص يقابله عقوبات، مضيفًا «ما حدث من بعض الأعداد التي عوقبت من جماهير الأهلي لا يُرضي ناديهم الذي يمثل الوطنية، وهذه العقوبة التي تمثلت في حرمانهم مباراتين تعد إنذار للجميع بأن تكرارها سيمنع الخارجين عن النص من الحضور حتى نهاية الموسم».