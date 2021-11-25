عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمو بيكا يوجه رسالة حادة عبر فيسبوك: شوفلك حد ينضف قلبك من الغل والصفار والتنمر

صدى البلد

أثار مطرب المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، حالة من الجدل في رسالة حادة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب: “الحمد لله انا مش مستني حد زيك يقولي اقري او مقراش .. انا معايا اخواتي هما عيني وضهري .. انا بقي اللي بقولك شوفلك حد ينضف قلبك من الغل والصفار والتنمر اللي فيه”.

 

وتابع: “يمكن ربنا يكرمك وتلاقي اللي ييدك دور تمثله ولا حاجة .. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص معاه سلطة وبيتحكم في خلق الله احنا معانا ربنا مش سلطه وقرارت وحقي هاخده ”.

txt

غير صحيح.. حمو بيكا يوضح حقيقة حصوله علي الدكتوراة الفخرية من السعودية

txt

قالولي غني لـ أم كلثوم وعبد الحليم.. حمو بيكا يرد على ندوة أعضاء نقابة الموسيقيين

على جانب آخر قال مغني المهرجانات، حمو بيكا، إنه تقدم بكل الأوراق المطلوبة للحصول على كارنيه نقابة المهن الموسيقية، وذلك في فيديو لايف عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

 

وأكد حمو بيكا أن كل أوراقه التي تقدم بها للنقابة سليمة، مشيرا إلى أن الاختبارات التي تقدم لها كانت تحمل شروطا تعجيزية. 

 

واستطرد حمو بيكا قائلا: "قالولي غني أم كلثوم وعبد الحليم أنا مالي.. أنا راجل بغني مهرجانات وداخلك بجمهور بيسمعني..  ملكش إنك تمنعني وبالقانون هاخد حقي". 

 

جاء ذلك ردا على الندوة التي حضرها الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين أمس، في قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، التي دارت حول أزمة سحب التراخيص من العديد من المغنيين. 

 

وقال الفنان هاني شاكر إن نقابة الموسيقيين منحت حمو بيكا أكثر من فرصة للحصول على عضوية النقابة لكنه لم يلتزم.

 

وأكد هاني شاكر أن الفرصة مازالت متاحة أمام حمو بيكا المذاكرة والتقدم للامتحان مجددا بعد عام من الآن.

 

وأشار هاني شاكر إلى أن كل الأسماء التي وردت مؤخرا لم تغن بتصاريح من النقابة، مشددا على أن المنع من الغناء لن يكون هدفهم لكن ما حدث كان تصحيح للأوضاع.

حمو بيكا أزمات حمو بيكا اخبار حمو بيكا أمير الغناء العربي هاني شاكر اخبار هانى شاكر

ترشيحاتنا

محمد صلاح خارج منافسات جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة لدور مجموعات دوري الأبطال

معجزات قيام الليل.. 3 نفحات من الله احذر أن تفوتك

ميلاد جمهورية جديدة.. قصة بربادوس المستعمرة التي تحتفل بالاستقلال على المملكة البريطانية

مقارنة بين ميتسوبيشي إكليبس ورينو كادجار موديل 2021 | صور

دعاء بعد صلاة الفجر للرزق.. أذكار وأدعية رددها في دقائق

حمو بيكا يوجه رسالة حادة عبر فيسبوك: شوفلك حد ينضف قلبك من الغل والصفار والتنمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

إخلاء عاجل للمنازل .. حريق وانفجارات هائلة بـ مصنع ببريطانيا |فيديو

للمرة الثانية في 30 يوما.. بسمة وهبة تتعرض لوعكة على الهواء.. فيديو

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

تعرض الإعلامية بسمة وهبة لوعكة صحية على الهواء.. وإنهاء حلقة برنامجها

انتشار الجيش الإثيوبي حول سد النهضة .. تفاصيل بالصور

يمتلك منجميّ ذهب في تيجراي.. الديهي: ساويرس استثماراته ضخمة بإثيوبيا ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

فيديو

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

ماذا قال هاني شاكر عن محمد رمضان وويجز وحمو بيكا؟ "فيديو"

لماذا يحدث تساقط الشعر ؟.. إليك أحدث العلاجات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ