حمو بيكا يوجه رسالة حادة عبر فيسبوك: شوفلك حد ينضف قلبك من الغل والصفار والتنمر

أثار مطرب المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، حالة من الجدل في رسالة حادة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “الحمد لله انا مش مستني حد زيك يقولي اقري او مقراش .. انا معايا اخواتي هما عيني وضهري .. انا بقي اللي بقولك شوفلك حد ينضف قلبك من الغل والصفار والتنمر اللي فيه”.

وتابع: “يمكن ربنا يكرمك وتلاقي اللي ييدك دور تمثله ولا حاجة .. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص معاه سلطة وبيتحكم في خلق الله احنا معانا ربنا مش سلطه وقرارت وحقي هاخده ”.

على جانب آخر قال مغني المهرجانات، حمو بيكا، إنه تقدم بكل الأوراق المطلوبة للحصول على كارنيه نقابة المهن الموسيقية، وذلك في فيديو لايف عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

وأكد حمو بيكا أن كل أوراقه التي تقدم بها للنقابة سليمة، مشيرا إلى أن الاختبارات التي تقدم لها كانت تحمل شروطا تعجيزية.

واستطرد حمو بيكا قائلا: "قالولي غني أم كلثوم وعبد الحليم أنا مالي.. أنا راجل بغني مهرجانات وداخلك بجمهور بيسمعني.. ملكش إنك تمنعني وبالقانون هاخد حقي".

جاء ذلك ردا على الندوة التي حضرها الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين أمس، في قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، التي دارت حول أزمة سحب التراخيص من العديد من المغنيين.

وقال الفنان هاني شاكر إن نقابة الموسيقيين منحت حمو بيكا أكثر من فرصة للحصول على عضوية النقابة لكنه لم يلتزم.

وأكد هاني شاكر أن الفرصة مازالت متاحة أمام حمو بيكا المذاكرة والتقدم للامتحان مجددا بعد عام من الآن.

وأشار هاني شاكر إلى أن كل الأسماء التي وردت مؤخرا لم تغن بتصاريح من النقابة، مشددا على أن المنع من الغناء لن يكون هدفهم لكن ما حدث كان تصحيح للأوضاع.