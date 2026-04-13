فاجعة عبارة المراغة.. أم تلقي طفلها في النيل لإنقاذه والمأساة تبتلع أسرة كاملة وجهود للعثور على المفقودين

رنا أشرف

خيم الحزن على أهالي مركز المراغة بمحافظة سوهاج، بعد حادث مأساوي سقطت فيه سيارة من أعلى العبارة إلى مياه نهر النيل، في مشهد صادم مزق قلوب الأهالي.

ولم يكن ما جرى مجرد واقعة عابرة، بل مأساة إنسانية، بعدما تحولت لحظات عادية إلى كارثة خاطفة، ابتلعت خلالها المياه سيدة مسنة وابنتها و3 من أحفادها، في ثوانٍ قليلة لم تمهل أحدًا فرصة للنجاة، لتخلف وراءها حالة من الذهول والحزن العميق بين الأهالي.

ومع استمرار جهود البحث والإنقاذ، تتزايد حالة القلق والترقب، خاصة مع بقاء طفلين في عداد المفقودين، فيما تتعالى الدعوات والأمنيات بانتشالهما أحياء، وسط مشهد إنساني موجع تختلط فيه الدموع بالأمل.

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

قال أبو هيثم، أحد شهود العيان على حادث سقوط سيارة في مياه نهر النيل بعبارة جزيرة الشورانية لموقع صدى البلد : “وصلت إلى مكان الحادث بعد نحو خمس دقائق فقط من وقوعه، وشاهدت حالة من الذعر بين الأهالي ومحاولات سريعة لإنقاذ من يمكن إنقاذه”.

وأضاف: “جزيرة الشورانية يتجاوز عدد سكانها 70 ألف نسمة، وهي محاطة بنهر النيل من جميع الجهات، ولا توجد وسيلة للعبور سوى العبارة النهرية، التي تمثل خطرًا مستمرًا على حياة المواطنين، نظرًا لطبيعتها غير الآمنة”.

وأوضح أبو هيثم: “كانت العبارة تقل عددًا من السيارات، وقبل تحركها مباشرة سقطت إحدى السيارات في المياه، وكانت بداخلها أسرة مكونة من الجدة، والأم، وثلاثة أطفال، في مشهد مأساوي صعب”.

محاولة إنقاذ بطولية.. الأم تلقي طفلها في المياه لينجو من الموت

وتابع: “في لحظة سقوط السيارة، قامت الأم بإلقاء أحد أطفالها في المياه في محاولة لإنقاذه، وبالفعل نجحت قوارب الصيد الموجودة في المكان في انتشاله حيًا، لكن للأسف خلال دقيقة واحدة فقط ابتلعت مياه النيل السيارة بالكامل”.

تحرك عاجل.. الإنقاذ النهري يبدأ البحث 

وأشار إلى أن: “قوات الإنقاذ النهري، والشرطة، وسيارات الإسعاف وصلت فورًا إلى موقع الحادث، وبدأ الغواصون أعمال البحث، وتمكنوا من انتشال أول جثمان، وهو للجدة، ثم تم استخراج السيارة لاحقًا، لكن لم يتم العثور بداخلها على باقي الضحايا”.

واختتم أبو هيثم تصريحاته قائلًا: “حتى الآن، لا تزال أعمال البحث مستمرة عن الأم وطفلين مفقودين، ونطالب بشكل عاجل بإنشاء كوبري يربط الجزيرة بمركز المراغة، لإنهاء معاناة الأهالي ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية”.

