بصورة رومانسية.. هاجر أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع زوجها

شاركت الفنانة هاجر أحمد، صورة جديدة رفقة زوجها أحمد الحداد، عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرا معا بصورة رومانسية، وأطلالة كلاسيكية أنيقة، ارتدا كل منهم ملابس بيضاء، وعبرت فيها الفنانة هاجر أحمد عن حبها له.

قالت الفنانة هاجر أحمد، إنها الفترة الأخيرة في حياتها كانت كلها تركيز في عملها واختياراتها في أعمالها، قائلةً:" أنا اتجوزت بسرعة وماكنش فيه فترة خطوبة طويلة عشان أعلن عنها، فكنت حبة إني أعلن عن كتب الكتاب مرة واحدة، والعلاقة كلها ماكنتش طويلة كانت تقريباً شهرين".

وأضافت هاجر أحمد خلال لقائها ببرنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة " سي بي سي"، أنها تعرفت على زوجها من خلال أسرتها وتزوجته على الفور، مسترسلةً:" اتقدملي وصليت صلاة إستخارة ووافقت في يوم".

وتابعت هاجر أحمد ، قائلة:" رجعت على تصوير مسلسل إلا انا ، بعمل حدوتة اسمها " بدون ضمان" مكونة من 10 حلقات ،المسلسل يتحدث عن العنف الأسري والطلاق ومشاكل المرأة التي تواجهها بعد الطلاق.