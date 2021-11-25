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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تمثال شمعي للقيصر كاظم الساهر يثير دهشته في دبي

صدى البلد

تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتمثال شمعي نسخة طبق الأصل من الفنان العراقي كاظم الساهر، من متحف "مدام توسو" بدبي.

 

وتواجد الفنان كاظم الساهر مع التمثال في الصور المتداولة، وأعرب عن شدة انبهاره بالشبه الكبير والتفاصيل المتقنة في نحته.

تمثال شمعي للفنان كاظم الساهر بمتحف “مدام توسو” بدبي
كاظم الساهر 

وتصدر الفنان كاظم الساهر، مؤشرات البحث جوجل وذلك عقب إحياءه حفل غنائي ضخم بموسم الرياض.

تفاعل عدد كبير من جمهور قيصر الغناء العربي كاظم الساهر بالعديد من مقاطع الفيديو من فعاليات حفله الغنائي الذي قدمه أمس الخميس  ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وظهر كاظم الساهر، وهو يغني عدد من أروع أغانيه، أبرزها: «ها حبيبي، مدرسة الحب»، وغيرها.

 

حفلات كاظم الساهر 


كما يحيى المطرب كاظم الساهر حفلا غنائيا يوم 26 نوفمبر المقبل، وذلك في الإمارات وتحديدا بدبي.

ويشدو كاظم الساهر بعدد من الأغاني التي تنال إعجاب الجمهور الإماراتي، منها الحديث والقديم.

وتصدر الفنان كاظم الساهر تريند جوجل بعد إحياء حفل في دبي، وذلك في افتتاح سلسلة "أمسيات خالدة" ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020.

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