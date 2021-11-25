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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لأبطاء الشيخوخة ..أفضل أطعمة للمرأة بعد سن الـ50

صدى البلد

لإبطاء الشيخوخة أطعمة عديدة يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائى فهي تساعد على إبطاء الشيخوخة مع تقدم العمر وتساعد في السيطرة على ضغط الدم بشكل أفضل ، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويساهم في الوقاية من أشياء مثل مرض السكري والسرطان."

1. التوت


يحتوى التوت  على نسبة عالية من الألياف وفيتامين ج ومضادات الإلتهاب ومضادات الأكسدة ومركبات الفلافونويدوتساعد الألياف في الحفاظ في الحماية من أمراض مثل السكري وأمراض القلب والسرطان ويحتوي التوت على مضادات الأكسدة القوية التي قد تحسن المهارات الحركية والذاكرة قصيرة المدى وتأخير التنكس العصبي.

 

2. الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة


تحتوي الخضراوات  ذات الأوراق الخضراء الداكنة على نسبة عالية من الألياف التي تعزز وظيفة العضلات وتحافظ على صحة القلب.

وجدت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا هذه الخضراوات  لديهم خطر أقل بنسبة 12 إلى 26 في المائة للإصابة بأمراض القلب.

 

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3. المأكولات البحرية


تعتبر الأسماك مثل السلمون والتونة مصدرًا خاليًا من البروتين، يحتاجه كبار السن للحفاظ على العضلات أو استعادتها.

تعتبر الأسماك أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين ب 12 ، وهو عنصر غذائي موجود فقط في الأطعمة الحيوانية التي يصعب علينا امتصاصها مع تقدمنا ​​في العمر.

 تحتوي المأكولات البحرية أيضًا على أحماض أوميجا 3 الدهنية". 

4. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور هي أيضًا مصادر مهمة للدهون الصحية، ويساعد تناولها بانتظام في حماية عقلك وقلبك .

5. الجبن القريش

 

 الجبن القريش مصدرًا رائعًا لبروتين  كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين د وتحتوي المكسرات على الفوسفور وغيرها من الفيتامينات التى تحافظ على صحة العظام .

6. الفول والبقوليات


مليئة بالألياف والبروتين وهى غنية بالحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

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