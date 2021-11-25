دون عناء..عجوز صيني يمارس لعبة عمرها أكثر من 3 آلاف عام.. فيديو

يثبت عدد كبير من كبار السن في مختلف دول العالم أن العمر مجرد رقم وأنهم بإمكانهم المحافظة على ممارستهم للألعاب التراثية بكل حرفية ومهارة عالية كما كانوا يفعلون في صغرهم.

وحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة «الشعب» الصينية فإن رجل عجوز برع في ممارسته للعبة أعواد الزهر البهلونية التي يعود تاريخ الألعاب إلى ما قبل 3100 عام براعة كبيرة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول امساك الرجل باثنين من العصي الرفيعة بيديه ويستخدمها في تحريك عصا ثالثة أكبر حجما بحركات سريعة تحتاج إلى لياقة بدنية عالية فيما يراقبه مجموعة من الأشخاص من حوله.

وتعتبر الألعاب التراثية إحدى الأنشطة الرياضية، التي يحرص بعض الصينيين على تعلمها وممارستها حتى مع تقدمهم في السن.

وتجمع بعض الألعاب التراثية بين كونها رياضة تحتاج إلى لياقة بدنية عالية وبين كونها وسيلة ترفيه يهوى بعض الناس مشاهدة من يؤديها باحترافية.

صيني يدق المسامير بيديه ويستغنى عن المطرقة

وعرضت فضائية «العربية» تقريرا عن عامل بناء صيني يقوم بدق المسامير بيده عوضا عن المطرقة.

وظهر في التقرير مقطع مصور لعامل يدعى أه يون وهو يكسر الحجارة بأيده أيضا.

ويشارك أه يون حياته اليومية، وعمله في مجال البناء، بمقاطع فيديو، لكن ما يميزه عن الآخرين هو استغنائه عن الأدوات العادية ، كالمطرقة .

ووصف يون يديه بأنهما فولاذيتين محاولا إثبات ذلك من خلال مشاهد تكسير الحجارة ، كما يمتلك أرجل قوية أيضا .