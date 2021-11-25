6 قتلى وعشرات الجرحى والمفقودين جراء انهيار منجم في روسيا.. فيديو

انهيار منجم في روسيا

أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس، باندلاع حريق هائل في منجم في سيبيريا مما ادى إلى انهياره وسقوط عشرات القتلى والجرحى.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الروسية في مقاطعة كيميروفو بسيبيريا، اليوم الخميس، وفاة 6 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين، جراء انهيار منجم بسبب اندلاع حريق وتصاعد الدخان.

وتم تحديد موقع 49 عامل منجم بعد حالة الطوارئ في منجم في على بعد 3600 كيلومتر شرق العاصمة موسكو.

وقالت خدمات الطوارئ لوكالة إنترفاكس إنه تم إجلاء 237 عاملا من بينهم 43 أصيبوا بجروح مختلفة.

وذكرت وكالة إنترفاكس أن عدد القتلى قد يرتفع أكثر مع بقاء 49 عاملا محاصرين بالداخل.

وأوضحت أن تصاعد الدخان من المنجم بدأ صباح اليوم، مشيرة إلى أن 11 فرعا من وحدات الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية يعملون الآن في موقع الحادث.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في جهاز الطوارئ أن الحريق اندلع في عمود التهوية على عميق 250 مترا تحت الأرض.

وتحدثت المعطيات الأولية عن انفجار في إحدى فتحات التهوئة.



وفي سياق اخر، تحطمت طائرة مروحية من طراز أم آي-8 في شمال منطقة "كراسنويارسك" ونجاة طاقمها.

وقالت الوزارة، إن طائرة مروحية من طراز أم آي-8 تحطمت بشكل كامل، ونجا طاقمها المكون من ثلاثة أشخاص"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

ووقع الحادث بالقرب من قرية "سفيتلوجورسك"، وتم الإبلاغ عنه في الساعة 09:15 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو.