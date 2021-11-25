مصرع عامل مغسلة بصعق كهربائي في بني سويف

لقي عامل في العقد الثالث من العمر مصرعه، إثر إصابته بصعق كهربائي أثناء عمله بمغسلة سيارات بمدخل قرية «الحيبة» في الفشن ببني سويف، وتم نقله جثة هامدة لمستشفى الفشن المركزي.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغًا بوصول شاب في العقد الثالث من العمر، جثة هامدة إثر إصابته بصعق كهربائي بقرية «الحيبة».

وبالإنتقال والفحص، تبين مصرع «محمود م.ح.ع» 25 سنة، مقيم قرية العجرة بمركز الفشن، اثناء عمله بمغسلة سيارات ملك «احمد.غ» بمدخل قرية «الحيبة».

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، واستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصريح دفن جثة المتوفي.