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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رسائل أبو العينين أمام البرلمان الأورومتوسطي: أزمة سد النهضة تمثل تهديدًا للاستقرار بأفريقيا والمنطقة.. مصر تنتهج المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.. والتجربة المصرية فى التنمية تستحق الدراسة

أبو العينين يلقي
أبو العينين يلقي كلمة أمام البرلمان الأورومتوسطي

أبو العينين أمام البرلمان الأورومتوسطي في إيطاليا:

• مصر تعاني شحًا مائيًا .. ومياه النيل مسألة حياة أو موت للمصريين

• أطالب البرلمانيين الأوروبي والأورومتوسطي بالتدخل لحل أزمة سد إثيوبيا

• مصر تنتهج المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.. ورفع حالة الطوارىء دليل على الاستقرار

• قوي الظلام كانت تخطط لتحويل سيناء - أرض الأنبياء السماوية - إلي مرتع للإرهابيين

• القوات المسلحة هزمت الإرهاب فى سيناء.. وساهمت فى تحقيق التنمية الشاملة بمصر

• الربيع العربي كان محاولة لإسقاط الدولة الوطنية.. ولا أحد يستطيع هزيمة إرادة الشعوب

• ليبيا دولة عظيمة وشعبها مسالم .. ودول أجنبية تجري وراء ثروات ومقدرات شعبها

• الشعب اللبناني يعيش فى الظلام ويحتاج لإغاثة سريعة لأزمته من كل القوي الدولية

• أحذر من مغبة استمرار السياسات الإسرائيلية تجاه عملية السلام .. ولابد من حل سلمي شامل

• لابد من موقف برلماني موحد وملزم يضع التوصيات المتعلقة بقضايا المناخ محل تنفيذ

 

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رسائل قوية عن مصر أمام البرلمان الأورومتوسطي خلال انعقاده بإيطاليا، مؤكدًا أحقية مصر في مياه النيل، حيث طالب البرلمانات العالمية بالتدخل لحل الأزمة.

وقال أبو العينين خلال كلمته إن مياه النيل مسألة حياة أو موت للمصريين، حيث أن مصر تعاني شحًا مائيًا ونصيب البلاد من المياه 55 مليار متر مكعب فقط منذ أن كان سكانها 17 مليون نسمة.

وحذر أبو العينين من عدم حل أزمة سد إثيوبيا، مؤكدًا أنه يمثل تهديدًا للاستقرار والتنمية بأفريقيا والمنطقة.

وتابع وكيل مجلس النواب: أطالب البرلمانيين الأوروبي والأورومتوسطي بالتدخل لحل أزمة سد إثيوبيا، لأن التعنت الإثيوبي يهدد المنطقة، وموقف بعض الدول من الأزمة يثير علامات استفهام، مؤكدًا أن مصر تدعم التنمية في إفريقيا وتريد نقل خبراتها واستثماراتها لجميع دول حوض النيل وعلى رأسها إثيوبيا.

وتحدث أبو العينين، عن تحول مصر إلى حالة الأمن والاستقرار خلال سنوات بسيطة،  وقال إن رفع حالة الطوارىء دليل على الاستقرار، ويعني كثيرًا للمصريين الذين أصبحوا ينعمو بالأمن في بلدهم كما يعني الكثير للاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأكد خلال كلمته أن قوي الظلام كانت تخطط لتحويل سيناء - أرض الأنبياء السماوية - إلى مرتع للإرهابيين، وكل من كانوا في أفغانستان كان مخطط لهم الانتقال لسيناء، ومصر اقتلعت جذور الإرهاب بفضل القوات المسلحة التي هزمت الإرهاب فى سيناء وساهمت فى تحقيق التنمية الشاملة بمصر.

وعن ملف حقوق الإنسان، أكد أبو العينين أن مصر تنتهج المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، منوهًا أن حقوق الإنسان ليست حرية الرأي والتعبير فقط ولكن منظومة كبيرة تشمل حياة المواطن، والتجربة المصرية فى التنمية تستحق الدراسة، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية التي تبلغ مساحتها 3 أضعاف القاهرة.

 وعن المتغيرات السياسية في المنطقة العربية، أكد أبو العينين أن الربيع العربي كان محاولة لإسقاط الدولة الوطنية .. ولا أحد يستطيع هزيمة إرادة الشعوب، مؤكدًا أن بعض الدول العربية تعاني من التدخلات الخارجية، ولابد من خروج المرتزقة من ليبيا.. ليبيا دولة عظيمة وشعبها مسالم ودول أجنبية تجري وراء ثروات ومقدرات شعبها.

كما تحدث عن الأزمة اللبنانية مؤكدًا الشعب اللبناني يعيش فى الظلام ويحتاج لإغاثة سريعة لأزمته من كل القوي الدولية.

وقال أبو العينين إن القضية الفلسطينية ستظل من أولويات الشعوب العربية ولابد من الإسراع بحل الدولتينن وأحذر من مغبة استمرار السياسات الإسرائيلية تجاه عملية السلام، ولابد من حل سلمي شامل.

وأكد الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن ما حدث خلال الربيع العربي من تدخل خارجي ستعود آثاره وخطورته على أوروبا، فقد حذرت منذ أعوام أمام الأمم المتحدة من خطر التدخل فى الشؤون الداخلية العربية

وفي ختام كلمته تطرق ألو العينين لقضية المناخ، مطالبًا بموقف برلماني موحد وملزم يضع التوصيات المتعلقة بقضايا المناخ محل تنفيذ.

النائب محمد أبو العينين البرلمان الأورومتوسطي محمد أبو العينين أبو العينين مجلس النواب

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