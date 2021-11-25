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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منصة عالمية تعلن تحقيق نجاح كبير في مصر ..تفاصيل

صدى البلد

حقق تطبيق MICO entertainment platform المنصة الاجتماعية الترفيهية الأشهر حول العالم نجاح كبير في مصر ومنطقة الشرق الاوسط، بعد الاقبال الكبير عليه من المستخدمين لما يقدمه التطبيق من انشطة ترفيهية مختلفة تلبي جميع الاحتياجات بطريقة تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع.

و ميكو  هو واحد من أكثر التطبيقات الاجتماعية شعبية على مستوى العالم حيث يعد منصة ترفيه متكاملة تعزز التواصل الاجتماعي بين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم ، حيث يتيح التطبيق نشر الصور واللحظات مضحكة ، وفيديوهات ودردشة حية مع الأصدقاء.


وتعد MICO entertainment platform ، إحدى منتجات شركة Newborn Town ، العالمية الرائدة في مجال الشبكات الاجتماعية، وهو منصة اجتماعية عالمية مفتوحة وشاملة، يجمع التطبيق عدد كبير من المذيعين الموهوبين من أكثر من 100 دولة مختلفة حول العالم.

في الوقت الحالي ، تحتل MICO entertainment platform المرتبة الأولى في تطبيقات الشبكات الاجتماعية لمتجر App Store الأكثر تنزيلًا في 71 دولة ومنطقة على مستوى العالم ، وهي مدرجة في قائمة أفضل 10 تطبيقات للشبكات الاجتماعية على Google Play التي تم تنزيلها في 84 دولة ومنطقة، حيث أصبحت MICO أحد المنتجات الاجتماعية السائدة في العالم.

وفقًا لـ App Annie  في عام 2020 ، دخلت entertainment platform  MICO في قائمة أفضل 20 تطبيقًا مبيعًا للشبكات الاجتماعية في الولايات المتحدة ، كما أنها احتلت أيضًا مرتبة ضمن  العشرة الأوائل في القائمة نفسها في سويسرا وهولندا وبلجيكا ونيوزيلندا وكندا ودول غربية أخرى.

ولم يكن ليتحقق  نجاح هذا التطبيق بدون دعم الشركة الأم MICO WORLD، التي تخطط باستمرار لتوسيع أعمالها والدخول لعدد كبير من الأسواق حول العالم لتقديم تجربة ترفيه متميزة للمستخدم.


ويذكر أن شركة MICO WORLD تأسست في عام 2014 ، ويقع المقر الرئيسي لها في بكين ، ولديها فروع في Shenzhen و Hong Kong SAR ، الصين ، واستحوذت عليها Newborn Town Inc. لاحقًا في عام 2020، والتي لديها أكثر من 10 مكاتب خارجية في تايلاند والولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا ومصر وتركيا ، ماليزيا ، باكستان ، إلخ. حتى الآن ، لدى المجموعة أكثر من 2500 موظف حول العالم.

من المعروف أن MICO WORLD قد جمعت النخبة في مجالات تطوير التطبيقات والشبكات الاجتماعية من العديد من الشركات المعروفة حول العالم، ولديهم تراكم تقني عميق في تصميم وتطوير منتجات الترفيه الاجتماعي.

غطت منتجات MICO WORLD أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم ، وحصلت على أكثر من 100 مليون مستخدم، مما يجعلها أكبر شركة ترفيه اجتماعي عبر الإنترنت في العالم.

بالإضافة إلى ذلك ، تصر MICO WORLD على العلامة التجارية الراقية ، وتدعو إلى مفهوم الترفيه الاجتماعي الصحي والإيجابي في عملية التشغيل ،  حيث تحترم MICO عادات وثقافة كل بلد ، وتلتزم بدقة بالقوانين واللوائح المحلية، كما أنها متحمسة لبرامج المسئولية المجتمعية ، بما في ذلك التبرع للمناطق المنكوبة والمدارس ودور الأيتام والصناديق الطبية لمرات عديدة ، وهو الأمر الذي تم الاعتراف به على نطاق واسع من قبل الحكومات ووسائل الإعلام الرئيسية والمستخدمين في كل بلد.

وفي الوقت ذاته ، أجرت MICO WORLD تعاونًا عميقًا مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل Google و Facebook ، لاستكشاف الوضع المبتكر "للفيديو + التجارة الإلكترونية" مع مؤسسات مثل JD.COM و Lazada و Huawei.

وفي المستقبل ، ستقدم MICO WORLD خدمة أفضل للمستخدمين العالميين باستخدام تطبيق MICO والمنتجات الاجتماعية الأخرى عبر الإنترنت.

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