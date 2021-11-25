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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصدفة جمعتنا.. ياسمينا العلواني تكشف عن دعم هاني شاكر لها

ياسمينا العلواني
ياسمينا العلواني - هاني شاكر

حلّت الفنانة ياسمينا العلواني ، ضيفة على موقع “صدى البلد” الإخباري، في ندوة خاصة، تم تكريمها بها، عن أعمالها الغنائية، وتطرقت خلالها للرد على عدة تساؤلات شغلت أذهان محبيها ومتابعيها في الفترة الأخيرة. 

قالت ياسمينا العلواني، إن الفنان هاني شاكر لازال يدعمها حتى الآن، قائلة: «لو احتاجته أو أي حد احتاجه بيلاقيه على طول»، مشيرة إلى أنها تعاونت معه في حفلات كثيرة، بالإضافة إلى تواصلها دائما معه. 


وأضافت ياسمينا العلواني، أن الصدفة جمعتها بالفنان هاني شاكر في عدة مناسبات حينما كانت تذهب لتسجيل اغنية لها فتتصادف به داخل الاستوديو يسجل هو أيضا أغنية، لافتة إلى أن أول مقابلة جمعتهما كانت حفلة غنائية منذ سنوات بعد عودة حفلات ليالي التلفزيون. 


وتابعت ياسمينا العلواني، ان هاني شاكر دائما يدعمها بالكلمات الجميلة ويثق في موهبتها ومحتواها الفني.

ياسمينا العلواني في ضيافة صدى البلد

وتطرقت الفنانة ياسمينا العلواني، خلال ندوتها بموقع صدى البلد الإخباري، إلى رحلة معاناتها مع فيروس كورونا المستجد، والإصابة به والشفاء منه قبل أيام، كما تطرقت إلى الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية بعدما نشرت صورتها بـ الحجاب. 

كما كشفت ياسمينا العلواني، تفاصيل أعمالها الفنية المُقبلة، وتحضيراتها، وسبب غيابها الفترة الماضية، وبدايتها الفنية وانطلاقها من برنامج آرب جوت تالنت؛ وسيقوم صدى البلد بنشر فيديوهات الندوة تباعًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة المُقبلة.

 

 أحدث أعمال ياسمينا العلواني 

وكان ـحدث أعمال المطربة ياسمينا العلواني، هو كليب "ايه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو 2019، وحصد مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحه.

ألبوم المطربة الشابة ياسمينا العلواني، الأخير، بلغت نسب مشاهداته ما يزيد عن 3 ملايين، بعد أسبوع فقط من طرحه في 20 يونيو 2019، وعلى الرغم من طرحه بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت الأغنية الرئيسية للألبوم «ايه اللي فيها مش فيا»، في الترتيب الأول من حيث نسب المشاهدة، إذ حصدت مليونا و277 ألف مشاهدة، بينما جاءت أغنية "من كام سنة" في المركز الثاني برصيد 146 ألف مشاهدة، و"بعد ما طنت ليك" ثالثًا، برصيد 138 ألف مشاهدة، حتى الآن.

ويضم الألبوم 10 أغنيات، من إنتاج شركة "إيه إم" للإنتاج الفني، وتوزيع شركة "أربو بلس"، هذا وسيتم طرح أغاني الألبوم على قناة ياسمينا علواني، على اليوتيوب، وكذلك على كافة المواقع الغنائية المعروفة.

يذكر أن شهرة ياسمينا علواني ذاعت، بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من 50 مليون مشاهدة، على "يوتيوب".

ياسمينا العلواني ياسمينا العلواني الفنانة هاني شاكر الفنان هاني شاكر المطربة ياسمينا العلواني

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