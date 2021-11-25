عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز على الاتحاد السكندري.. فاركو يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

فاركو
فاركو

تلقى الجهاز الفني واللاعبون بنادي فاركو الجرعة الثانية من لقاح فيروس فاركو يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مساء اليوم الخميس.

وتوجه اللاعبون والجهاز الفني مباشرة عقب مباراة الاتحاد السكندري من أجل الحصول على الجرعة الثانية من فيروس كورونا بمقر التدريب بأحد ملاعب غرب الإسكندرية.

يذكر أن نادي فاركو نجح في تحقيق الفوز الثالث له على التوالي اليوم بالدوري الممتاز  على حساب مستضيفه الاتحاد السكندري 1/2، باستاد الإسكندرية الدولي، بهدفين من توقيع الثنائي أحمد عوض وعمرو جمال، ليصل للنقطة التاسعة.

وفي سياق اخر علق مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي فاركو، على تحقيق فريقه الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري العام، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب نادي الاتحاد السكندري بالجولة السادسة بالدوري.

وقال مجدي عبد العاطي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحمدلله على تحقيق الفوز حققنا 3 مباريات فوز متتالي".

وأضاف مجدي عبد العاطي: "الكور الثابتة منحتنا الفوز.. أداءنا كان منظم مثلما فعلنا في مباراة سيراميكا كليوباترا ولعبنا على تقفيل ونقفل الملعب".

وأوضح عبد العاطي: "وقمنا بالتغطية العكسية بشكل مميز.. هناك اصابة في الفريق وهو الظهير الايسر عزمي بين الشوطين وهو مصاب من المباراة الماضية وتحامل على نفسه".

وأشار عبد العاطي: "بكل تأكيد 3 نقاط مهمين للفريق وحرصنا على استغلال رأسيات عمرو جمال وحققنا الفوز".

وأكمل: "الفريق عمل مجهود كبير من مباراة سيراميكا وكلمت اللاعيبة تحاول انها تبذل اقصى ما ندها ومجهود مضاعف بعد التغييرات والكثافة في نص الملعب منحتنا المكسب".

واختتم: "بعد المباريات الثلاثة الاولى قدمت استقالة ولكن الادارة رفضت ووقفت في ظهري وكلمت اللاعيبة وتعبنا لحد ما حققنا ٣ انتصارات متتالية و عالجنا اخطاءنا وزي ما كنا بنخسر في الشوط الثاني نجحنا في الفوز في نفس الشوط.. الادارة وقفت في ظهري وساعدتني وده عطاني مسئولية كبيرة دفعتني انا واللاعيبة للنجاح".

فاركو نادي فاركو فيروس كورونا كورونا الاتحاد السكندري نادي الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

من معبد الكرنك.. أحمد السقا يحتفل بافتتاح طريق الكباش الجديد

قمة السعادة.. المشرف على طريق الكباش: يضع اسم الأقصر فى المحافل العالمية

الرئيس السيسي يتابع تفاصيل طريق الكباش مع وزير الآثار.. فيديو

ما هي علاقة هوس الشهرة بازدراء الأديان.. برلمانية تجيب

سيرًا وسط المواقع الأثرية.. السيسي يبدأ انطلاق احتفالية طريق الكباش |شاهد

إنجي القاضي: المصريون قادرون على بناء مجد وحضارة تطول السماء.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سعودي عاجل بشأن دخول المصريين المملكة

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

حكم إزالة الشعر المتناثر أعلى وأسفل الحاجبين .. 3 ضوابط احذروها

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

اترفع عليا مطوة من متحرش.. فتاة تروي تفاصيل اعتداء 6 الصبح ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

فيديو

القوات المسلحة تبدأ الترويج لمنتدى القوات الجوية| شاهد

الكباش.. كل ما تريد معرفته عن أقدم طريق أثري في العالم

الرئيس وسط الناس.. ماذا دار بين السيسي وأسرة بسيطة من أسوان؟

باللغات الأجنبية| القوات المسلحة تروج لمعرض «إيديكس» للسلاح.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ