بعد الفوز على الاتحاد السكندري.. فاركو يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى الجهاز الفني واللاعبون بنادي فاركو الجرعة الثانية من لقاح فيروس فاركو يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مساء اليوم الخميس.

وتوجه اللاعبون والجهاز الفني مباشرة عقب مباراة الاتحاد السكندري من أجل الحصول على الجرعة الثانية من فيروس كورونا بمقر التدريب بأحد ملاعب غرب الإسكندرية.

يذكر أن نادي فاركو نجح في تحقيق الفوز الثالث له على التوالي اليوم بالدوري الممتاز على حساب مستضيفه الاتحاد السكندري 1/2، باستاد الإسكندرية الدولي، بهدفين من توقيع الثنائي أحمد عوض وعمرو جمال، ليصل للنقطة التاسعة.

وفي سياق اخر علق مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي فاركو، على تحقيق فريقه الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري العام، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب نادي الاتحاد السكندري بالجولة السادسة بالدوري.

وقال مجدي عبد العاطي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحمدلله على تحقيق الفوز حققنا 3 مباريات فوز متتالي".

وأضاف مجدي عبد العاطي: "الكور الثابتة منحتنا الفوز.. أداءنا كان منظم مثلما فعلنا في مباراة سيراميكا كليوباترا ولعبنا على تقفيل ونقفل الملعب".

وأوضح عبد العاطي: "وقمنا بالتغطية العكسية بشكل مميز.. هناك اصابة في الفريق وهو الظهير الايسر عزمي بين الشوطين وهو مصاب من المباراة الماضية وتحامل على نفسه".

وأشار عبد العاطي: "بكل تأكيد 3 نقاط مهمين للفريق وحرصنا على استغلال رأسيات عمرو جمال وحققنا الفوز".

وأكمل: "الفريق عمل مجهود كبير من مباراة سيراميكا وكلمت اللاعيبة تحاول انها تبذل اقصى ما ندها ومجهود مضاعف بعد التغييرات والكثافة في نص الملعب منحتنا المكسب".

واختتم: "بعد المباريات الثلاثة الاولى قدمت استقالة ولكن الادارة رفضت ووقفت في ظهري وكلمت اللاعيبة وتعبنا لحد ما حققنا ٣ انتصارات متتالية و عالجنا اخطاءنا وزي ما كنا بنخسر في الشوط الثاني نجحنا في الفوز في نفس الشوط.. الادارة وقفت في ظهري وساعدتني وده عطاني مسئولية كبيرة دفعتني انا واللاعيبة للنجاح".