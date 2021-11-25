الطوارئ الروسية تعثر على جثث 3 عمال إنقاذ بمنجم فحم تعرض لحريق

أعلنت دائرة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، العثور على جثث ثلاثة من عمال الإنقاذ في منجم الفحم الذي وقع فيه حريق فجر اليوم بمقاطعة كيميروفو وأسفر عن مصرع 11 من العمال وإصابة أكثر من 40 شخصا.

وقال مصدر بدائرة الطوارئ لوكالة “سبوتنيك” الروسية: "تم العثور على جثث ثلاثة من عمال الإنقاذ".

هذا وتصاعد دخان في منجم "ليستفياجنايا" للفحم بمقاطعة كيميروفو بروسيا حوالي الساعة 04.30 بتوقيت موسكو.

وذكرت خدمات الطوارئ الروسية والسلطات المحلية، أنه كان هناك 285 شخصا في المنجم وأمكن إنقاذ 236 منهم. ولا تزال عملية الإنقاذ جارية.

وأضافت السلطات أن "هود إنقاذ المحاصرين توقفت بعد ظهر اليوم الخميس، بسبب تهديد بحدوث انفجار، وتم إخراج رجال الإنقاذ من المنجم بشكل سريع.

وتم إجلاء 239 شخصا (بما يشمل الضحايا والمصابين)، من إجمالي 285 شخصا كانوا في المنجم وقت وقوع الحادث، ولا يزال 46 عاملا محاصرين.

هذا وكان هناك تضاربا في حصيلة المصابين، حيث أشار حاكم المنطقة سيرجي تسيفيليف، في بيان، أنهم 43 مصابا، وفيما أفادت وزارة الطوارئ الروسية أن الإجمالي 44 مصابا، ولم يتسن لها التأكد من ذلك.