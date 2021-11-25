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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منجم في روسيا إلى 52 شخصا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت السلطات الروسية، مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث حريق  منجم "ليستفياجنايا" للفحم في مقاطعة كيمروفو بمنطقة سيبيريا في روسيا، اليوم إلى 52 شخصا.

وذكر مسؤولون في هيئات الطوارئ أن "المعلومات الأولية تفيد بأنه لا يوجد أحد على قيد الحياة في المنجم، ولقي 52 شخصا مصرعهم بينهم 6 من عناصر الإنقاذ".

وأشار متحدث باسم إدارة دائرة بيلوفسكي في كيميروفو إلى أن "الضحايا اختنقوا بغاز أول أكسيد الكربون".

وأوضح المسؤولون أن معظم جثث الضحايا لا تزال داخل المنجم، وسيتم انتشالها إلى السطح بعد بسط الاستقرار في درجة الحرارة والحد من انتشار الميثان.

وقال نائب المدعي العام الروسي، دميتري ديميشين، إن الحادث نجم عن انفجار للميثان تسببت فيه شرارة وأدى إلى ضربة ديناميكية أصاب عمال المنجم.

وذكرت لجنة التحقيقات أنها أوفقت مدير المنجم (47 عاما) ونائبه الأول (59 عاما) ومدير الموقع (36 عاما) على خلفية الحادث.

وسبق أن أكدت سلطات مقاطعة كيميروفو أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 49 آخرون بينما كان 35 في عداد المفقودين جراء الحريق الذي اندلع اليوم داخل منجم "ليستفياجنايا"، على عمق 250 مترا تحت سطح الأرض.

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