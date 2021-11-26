مواجهات قوية.. تويوتا GR ياريس VS  بي ام دبليو 128TI|فيديو

ظهرت كلا من النسخة اليابانية تويوتا GR ياريس، وسيارة الصانع البافاري بي ام دبليو 128TI، وذلك خلال مقطع فيديو نشر عبر موقع YOUTUBE بواسطة قناة Cars.co.za المتخصصة في مجال استعراض السيارات، حيث تنافست تلك النسختين في سباق غير رسمي، ولكن جاءت مجريات السباق لتشمل العديد من النقاط أهمها التسارع من نقطة السكون.

تويوتا GR ياريس VS بي ام دبليو 128TI

تنتمي النسخة تويوتا GR ياريس والسيارة بي ام دبليو 128TI إلى فئة الهاتشباك المميزة، وتضم النسختين الكثير من اللمسات الخارجية القوية، مثل مقدمة السيارة التي تتسم بالعدوانية، مع ناحية خلفية مميزة تحتوي على عواكس ضوئية، ومصابيح انسيابية الاداء، مع سوبيلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج.

أما عن القدرات الفنية لابطال هذا السباق، فزودت تويوتا GR ياريس بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 264 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس تعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات.

بينما تتمتع النسخة بي ام دبليو 128TI بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2000 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة 241 حصانا، و 380 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة باقة من تجهيزات الحماية والامان والتي تتعلق بمنظومة المكابح عالية الاداء، إلى جانب تقنيات دعم قائد المركبة على تحديات الطريق.

وجاءت مجريات السباق الاول لصالح بي ام دبليو 128TI، بعد ان تجاوزت تويوتا ياريس على الرغم من انطلاقتها القوية، لتثأر بعد ذلك وتتخطى قدرات بي ام دبليو 128TI متفوقة عليها، ويبدو ان تويوتا GR ياريس استطاعت ان تعزز هذا الفوز بعد أن تمكنت من الفوز بالمشهد الختامي من هذا السباق.