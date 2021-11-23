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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد طرحها بأيام.. 20 ألف جنيه أوفر برايس على تويوتا بيلتا 2022

بعد طرحها بأيام قليلة
بعد طرحها بأيام قليلة .. اوفر برايس للسيارة تويوتا بيلتا

بعد أن قدمت النسخة تويوتا بيلتا موديل 2022 داخل السوق المصري منذ أيام قليلة، فرض بعض تجار السيارات زيادة غير رسمية تحت مسمى الاوفر برايس، حيث قدرت الزيادة السعرية بقيمة قدرها 20 ألف جنيه، لجميع الفئات المقدمة من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

محرك السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 

 

تنتقل السرعة إلى عجلات تويوتا بيلتا موديل 2022 عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 4 سرعات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 103 حصان، و 138 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

تجهيزات السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022

 

تضم السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 مرايات جانبية كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وقفل مركزي للأبواب، ومكيف هواء، ونظام صوتي وترفيهي، مع حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وزجاج كهربائي، مع  مثبت سرعة.

وبالإضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني لقوة المكابح EBD، مع عدد من الوسائد الهوائية AIRBAGS، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية مع قاعدة عجلات بطول 2650 مم، مع مساحة تخزين تقدر بـ 495 لتر.

إلى جانب مقدمة تضم مصابيح امامية انسيابية وحادة المظهر وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب دائرية تقع على جانبي الصادم الامامي، وعواكس اضاءة خلفية، مع ابعاد خارجية تقدر بنسبة طول بلغت 4490 مم، وبعرض يبلغ 1730 مم، و بارتفاع يقدر بـ 1475 مم، 

 

الأسعار الرسمية للسيارة تويوتا بيلتا موديل 2022

 

الفئة الأولى تويوتا بيلتا موديل 2022 بقيمة قدرها 235 الف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا بيلتا موديل 2022 بقيمة قدرها 275 الف جنيه.

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بعد طرحها بأيام.. 20 ألف جنيه أوفر برايس على تويوتا بيلتا 2022

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