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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتصميم عملاق.. مواصفات تويوتا تندرا موديل 2022.. صور

بتصميم عملاق .. مواصفات
بتصميم عملاق .. مواصفات تويوتا تندرا موديل 2022

تواصل شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية من تعزيز تواجدها داخل السوق العالمي عبر نسختها العملاقة تندرا موديل 2022، والتي تحمل باقة متنوعة من التجهيزات الفنية، بالاضافة غلى التقنيات الداخلية وانزمة المكابح والحماية عالية الاداء، مع بعض العناصر الخاصة برامج الرفاهية والتحكم.

جاءت السيارة تويوتا تندرا موديل 2022 بشبمة امامية عملاقة ومتعددة الفتحات الهوائية، مما يسمح لها التعامل الجيد من الحركة الديناميكية للهواء، بتصميم اقرب إلى قرص العسل، مع مصابيح حادة المظهر بطريقة هندسية فريدة، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 370.07-418.08 سم، مع نسبة طول بلغت 593.3-641.3 سم، ويتراوح الوزن الكلي للسيارة بين 2400 و 2900 كيلوجرام، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية.

وتقدم تويوتا تندرا موديل 2022 باطارات رياضية يتراوح قياسها بين 18 و 20 بوصة، مع نقشات بارزة وغائرة، بالاضافة إلى نظام تعليق TRD، وننظام تحديد التضاريس المتعددة، وخاصية التحكم الثبات والتوازن الالكتروني، مع فرامل مضادة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح، إلى جانب خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات.

كما تضم تويوتا تندرا 2022 خاصية التحذير عند مغادرة المسار، والتعرف على علامات الطريق، مع مصابيح أمامية اوتوماتيكية، ومثبت سرعة تكيفي، مع كاميرا خلفية ومحيطة، وحساسات ركن وحركة، وعدد 8 وسائد هوائية AIRBAGS للحماية من التصادم.

الاداء الفني للسيارة تويوتا تندرا 2022

 

ودعمت السيارة تويوتا تندرا 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V6، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 389 حصانا، و 649 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى محرك اعلى تجهيزًا بالتقنية الهجينة يمكنه ان ينتج قوة 437 حصانا، و 790 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع قدرة سحب تصل إلى 5436 كيلوجرام، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 10 سرعات.

ويبدأ سعر السيارة تويوتا تندرا 2022 بقيمة قدرها 35.950 الف دولار امريكي وحتى 57.690 الف دولار.

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