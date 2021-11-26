عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الكاف يحسم الجدل حول الموقف النهائي لاقامة أمم افريقيا بالكاميرون ويتغزل في محمد صلاح

صدى البلد

كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” عن موقف الكاميرون من استضافه بطولة كاس الامم الافريقية مطلع العام المقبل .

وأكد في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن الكاميرون بلد كبير وقادر على تنظيم واستضافه البطولة مشددا انه قام بنفسه بزياره الكاميرون لمتابعه الملاعب والاستعدادات والامور كانت تسير على ما يرام.

وأضاف أنه يثق في قدره الكاميرون على تنظيم البطولة وخروجها بالشكل اللائق .

وعن منتخب مصر فأكد أن الفراعنة حقق العديد من النجاحات والبطولات وتوج ببطولة كاس الامم الافريقية مرات عديدة مشددا انه يطمح في تتويج المنتخب ببطولة كاس العالم في ظل وجود محمد صلاح نجم ليفربول .

وأضاف أن المنتخب قادر على الذهاب بعيدا في بطولة كاس العالم وهو ما يعطي الأمل للقارة الافريقية باكملها .

وعن محمد صلاح فأكد انه يعد أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي ويقترب من التتويج بلقب افضل لاعب في العالم مشددا انه يحب رونالدو وميسي ولكن كونه افريقي فمحمد صلاح بالنسبه له امر مختلف ويرغب في تتويجه باللقب.

 

نص التعديلات الـ 6 في لائحة اتحاد الكرة المصري
 

وافق الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” على إجراء تعديلات طالبت بها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري بناء على رغبة الأندية .

وانفرد الإعلامي محمد شبانة ببنود  التعديلات الستة التي طالبت بها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في اللائحة، ووافق عليها أمس الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.


وكشف شبانة في تصريحات لبرنامجه بوكس تو بوكس على فضائية ETC، أن التعديلات الستة تنال بشكل مباشر من اختصاصات أحمد مجاهد وتعصف بحلمه المقبل في رئاسة اتحاد الكرة، وتنص المواد الستة على ما يلي:


• البند الأول: اجراء انتخاب أو تزكية مجلس إدارة الاتحاد بنظام القائمة المغلقة المطلقة وتعديل قواعد الانتخابات ومستندات الترشح وفقا لذلك.


• البند الثاني: تخفيض العدد المطلوب للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية ليكون 25% بدلا من 50% .


• البند الثالث: تكليف لجنتي الانضباط والاستئناف بالإشراف على الانتخابات بدلا من اللجنة الثلاثية


• البند الرابع: تطبيق بند الـ8 سنوات على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابقين حال معاودتهم الترشح.


• البند الخامس: اجراء تعديل في شروط الترشح يتيح الفرصة للترشح لكل من له خبرة في كرة القدم دون حصرها في اللاعبين والمدربين والحكام وأعضاء مجلس الإدارات.


• البند السادس: اضافة عبارة "وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور، بمثابة اعفاء من إدائها"، تماشيا من شروط الانتخابات في مجالس "النواب، الشيوخ، الأندية، الاتحادات".

اتحاد الكرة محمد صلاح الاتحاد الافريقي ليفربول اتحاد الكرة المصري

موضوعات متعلقة

ألسن عين شمس تنظم ندوة بعنوان ”استراتيجيات الترجمة الفورية"

ترشيحاتنا

شابة تروي أغرب موقف حدث في المقابلة الأولى لها مع خطيبها

حكم صلاة ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة.. الإفتاء يوضح

السجائر الإلكترونية.. كارثة فى انتظار مستخدميها

رئيس الاتحاد الإيفواري: لدينا ثأر مع منتخب مصر سنأخذه بالكاميرون.. والبطولة ستقام في موعدها بالكاميرون

رئيس الكاف يحسم الجدل حول الموقف النهائي لاقامة أمم افريقيا بالكاميرون ويتغزل في محمد صلاح

فضائل يوم الجمعة وأحكامها.. أعمال عظيمة للعتق من النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن 16 منطقة بالفيوم.. اليوم

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

محاولات لمهاجمة سد النهضة.. بيان عاجل من الجيش الإثيوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

فيديو

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

غلق كلى لشارع الأهرام لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة|فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

مُش جسمي وربنا اللي بيحاسب.. البلوجر آية مكرم ترد على هجوم متابعيها

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ