رئيس الكاف يحسم الجدل حول الموقف النهائي لاقامة أمم افريقيا بالكاميرون ويتغزل في محمد صلاح

كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” عن موقف الكاميرون من استضافه بطولة كاس الامم الافريقية مطلع العام المقبل .

وأكد في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن الكاميرون بلد كبير وقادر على تنظيم واستضافه البطولة مشددا انه قام بنفسه بزياره الكاميرون لمتابعه الملاعب والاستعدادات والامور كانت تسير على ما يرام.

وأضاف أنه يثق في قدره الكاميرون على تنظيم البطولة وخروجها بالشكل اللائق .

وعن منتخب مصر فأكد أن الفراعنة حقق العديد من النجاحات والبطولات وتوج ببطولة كاس الامم الافريقية مرات عديدة مشددا انه يطمح في تتويج المنتخب ببطولة كاس العالم في ظل وجود محمد صلاح نجم ليفربول .

وأضاف أن المنتخب قادر على الذهاب بعيدا في بطولة كاس العالم وهو ما يعطي الأمل للقارة الافريقية باكملها .

وعن محمد صلاح فأكد انه يعد أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي ويقترب من التتويج بلقب افضل لاعب في العالم مشددا انه يحب رونالدو وميسي ولكن كونه افريقي فمحمد صلاح بالنسبه له امر مختلف ويرغب في تتويجه باللقب.

نص التعديلات الـ 6 في لائحة اتحاد الكرة المصري



وافق الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” على إجراء تعديلات طالبت بها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري بناء على رغبة الأندية .

وانفرد الإعلامي محمد شبانة ببنود التعديلات الستة التي طالبت بها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في اللائحة، ووافق عليها أمس الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.



وكشف شبانة في تصريحات لبرنامجه بوكس تو بوكس على فضائية ETC، أن التعديلات الستة تنال بشكل مباشر من اختصاصات أحمد مجاهد وتعصف بحلمه المقبل في رئاسة اتحاد الكرة، وتنص المواد الستة على ما يلي:



• البند الأول: اجراء انتخاب أو تزكية مجلس إدارة الاتحاد بنظام القائمة المغلقة المطلقة وتعديل قواعد الانتخابات ومستندات الترشح وفقا لذلك.



• البند الثاني: تخفيض العدد المطلوب للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية ليكون 25% بدلا من 50% .



• البند الثالث: تكليف لجنتي الانضباط والاستئناف بالإشراف على الانتخابات بدلا من اللجنة الثلاثية



• البند الرابع: تطبيق بند الـ8 سنوات على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابقين حال معاودتهم الترشح.



• البند الخامس: اجراء تعديل في شروط الترشح يتيح الفرصة للترشح لكل من له خبرة في كرة القدم دون حصرها في اللاعبين والمدربين والحكام وأعضاء مجلس الإدارات.



• البند السادس: اضافة عبارة "وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور، بمثابة اعفاء من إدائها"، تماشيا من شروط الانتخابات في مجالس "النواب، الشيوخ، الأندية، الاتحادات".