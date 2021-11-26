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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

للأنيميا والدورة الشهرية .. فوائد العسل الاسود

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد العسل الاسود للصحة..


 

فوائد العسل الأسود..
 

1- علاج الأنيميا والوقاية منها

يساعد عسل النحل على إمداد الجسم بالاحتياج اليومي من الحديد وسد نقصه عند مرضى الأنيميا، وينصح الأطباء بتناول ملعقة كبيرة منهعلى الريق أو إذابته في كوب من الماء الساخن، لضمان الاستفادة من قيمته الغذائية.

 

2- تعزيز صحة البشرة

يمثل العسل الأسود أهمية كبيرة لصحة الجلد، إذ يساهم في علاج حب الشباب والإكزيما بفضل محتواه العالي من حمض اللبنيك، ويساعدالحديد المتوفر به على تسريع التئام الجروح وتغذية البشرة والحفاظ على نضارتها وجعلها أكثر نعومة.

 

3- تخفيف أعراض الدورة الشهرية

يوصي الأطباء السيدات بتناول الشاي المحلى بالعسل الأسود أثناء الدورة الشهرية، نظرًا لقدرة هذا المشروب على تخفيف الأعراض المزعجةالمصاحبة للحيض، مثل التقلبات المزاجية وتقلصات الرحم والاضطرابات الهرمونية.

 

4- تقوية العظام

يتميز العسل الأسود باحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم والماغنسيوم، وكلاهما من المعادن المفيدة لصحة العظام والمفاصل والأسنان. ويمكن لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي الاعتماد على العسل الأسود لتخفيف الأعراض المزعجة التي تحرمهم من ممارسة حياتهم بشكلطبيعي، نظرًا لاحتوائه على مستويات عالية من مضادات الالتهاب، التي تعمل على تسكين الألم وتقليل التورم

 

5- علاج الإمساك

يلعب العسل الأسود دورًا كبيرًا في علاج الإمساك، بفضل محتواه العالي من معدن الماغنسيوم الذي يعمل على إرخاء عضلات الحوضالمسئولة عن حركة الأمعاء، وهو ما يساعد على القيام بعملية الإخراج، دون مواجهة أي صعوبة في التبرز.
 

6- مفيد لمرضى الضغط المرتفع

أكدت الجمعية الطبية الأمريكية، أن العسل الأسود من الأطعمة الهامة لمرضى الضغط المرتفع، بسبب احتوائه على نسبة عالية منالبوتاسيوم، الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتنظيم ضربات القلب والحفاظ على توازن السوائل بالجسم. وأثبتت إحدى الدراساتأن الماغنسيوم المتوفر بالعسل الأسود يساهم بشكل فعال في خفض الضغط المرتفع والحد من اضطراب ضربات القلب.
 

7- آمن على مرضى السكري

دائمًا ما ينصح الأطباء مرضى السكري بالاعتماد على العسل الأسود في تحلية المشروبات بدلًا من السكر المكرر، لأنه من الأطعمة ذاتالموشر الجلايسيمي المنخفض، كما يساعد على تنظيم نسبة الجلوكوز بالدم، إذا تم استهلاكه بكميات معتدلة، بحسب جمعية السكريالأمريكية. ويساهم الماغنسيوم الموجود بالعسل الأسود على ضبط نسبة السكر بالدم وتقليل مقاومة الإنسولين بالجسم، وهذه الفوائد تضمنلمرضى السكري حياة آمنة بدون أي مضاعفات.
 

8- مضاد للسرطان

أشارت الأبحاث أن للعسل الأسود تأثيرات مضادة للسرطان، ويرجع السبب إلى احتفاظه بقدر كبير من مضادات الأكسدة عند استخلاصهمن قصب السكر.
 

9- تحسين المزاج

يحتوي العسل الأسود على فيتامين B6 الذي يساعد على زيادة السيروتونين في الدماغ، وهو من الهرمونات المسئولة عن تحسين المزاجوتخفيف التوتر والقلق وتقليل اضطرابات الشهية المصاحبة لبعض الأمراض النفسية، مثل الاكتئاب. والراحة النفسية التي يشعر بهاالشخص عند تناول العسل الأسود، ترجع أيضًا إلى الماغنسيوم المتوفر به، حيث يساعد على استرخاء العضلات وتهدئة الأعصاب ومقاومةالأرق.

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