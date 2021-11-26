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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. رئيس الكاف يحسم الجدل بشأن إقامة أمم افريقيا في الكاميرون .. الزمالك يهدد حارسه الدولي .. محمد صلاح يقترب من جائزة ذا بيست

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.

 

الزمالك يحدد القيمة المالية للتجديد لـ طارق حامد ومصطفي فتحي .. تفاصيل
 

قال الإعلامي محمد شبانة  إن مسئولي  نادي الزمالك حدد  الرواتب التي سيتم منحها للاعبين خلال مفاوضات التجديد لهم.


وأضاف شبانة  عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية  etc أن مسؤولي الزمالك حددوا راتب ٦ مليون لمصطفى فتحي في الموسم، ١٥ مليون جنيه لطارق حامد، ٦ مليون جنيه لمحمد أبو جبل، ٤ مليون جنيه لعمر السعيد.

 

3 صدامات منتظرة في جلسة الحسم بين كارتيرون وإدارة الزمالك
 

قال الإعلامي محمد شبانة  أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك وضع 3 شروط أساسية للبقاء في الزمالك خلال المرحلة المقبلة، عقب عودة المجلس المنتخب مرة أخرى.

 

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قال الإعلامي محمد شبانة  أن  اتحاد الكرة المصري تسلم مبلغ 750 ألف دولار من اللجنة المنظمة لكأس العرب في قطر الأسبوع المقبل، وهي مكافأة المشاركة لكل منتخب من المنتخبات العربية المشاركة في الحدث.

 

رئيس الكاف يحسم الجدل حول الموقف النهائي لاقامة أمم افريقيا بالكاميرون ويتغزل في محمد صلاح
 

كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” عن موقف الكاميرون من استضافه بطولة كاس الامم الافريقية مطلع العام المقبل .

وأكد في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن الكاميرون بلد كبير وقادر على تنظيم واستضافه البطولة مشددا انه قام بنفسه بزياره الكاميرون لمتابعه الملاعب والاستعدادات والامور كانت تسير على ما يرام.

وأضاف أنه يثق في قدره الكاميرون على تنظيم البطولة وخروجها بالشكل اللائق .

 

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الزمالك يهدد حارسه الدولي بسبب مفاوضات الأهلي
 

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية ""etc أن مسؤولي نادي الزمالك تأكدوا من وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي مع محمد صبحي حارس الفريق المعار إلى صفوف فاركو.

 

سر تهديد كيروش لنجوم المنتخب بالاستبعاد
 

قال الإعلامي محمد شبانة  أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قرر تطبيق قياسات الأوزان للاعبى المنتخب في قطر لمنع زيادة الوزن وتطبيق برنامج بدني كبير على اللاعبين.

اتحاد الكرة الزمالك الأهلى الاتحاد الافريقي محمد صلاح

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