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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 صدامات منتظرة في جلسة الحسم بين كارتيرون وإدارة الزمالك

صدى البلد


قال الإعلامي محمد شبانة  أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك وضع 3 شروط أساسية للبقاء في الزمالك خلال المرحلة المقبلة، عقب عودة المجلس المنتخب مرة أخرى.


وأضاف شبانة  عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc أن كارتيرون رحل عن الفريق في عهد مجلس مرتضى منصور، وقبل مباراة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأكد أن الخلافات مع الإدارة كانت السبب الرئيسي في رحيله.
 

وتابع أن كارتيرون أكد للمقربين منه أن جلسته مع مجلس الإدارة ستتضمن 3 شروط، أولها أن لا يتم التدخل في شئونه من قريب أو بعيد، والثاني أن يمنح الحرية الكاملة في تشكيل الجهاز المعاون، والثالث أن لا تتم أي صفقات دون موافقة كتابية منه.

 

أحمد الشناوي : سيراميكا كليوباترا استحق ضربة جزاء أمام الزمالك
 

قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام الزمالك.

وقال الشناوي، خلال تحليله المباراة تحكيميًا بفضائية أون تايم سبورتس:"معروف كان قريبًا من الكرة ولكنه لم يراها، اللاعب شُد ثم تم دفعه من قِبل لاعب الزمالك حمزة المثلوثي، وهنا الخطأ موجودًا ولابد من احتساب ركلة جزاء ولكن كان يجب على VAR الحديث معه".

وأتم الخبير التحكيمي تصريحاته بالتنويه إلى أن المطالبة بركلة جزاء ثانية لسيراميكا كليوباترا في نهاية المباراة ليست صحيحة.

المباراة انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله لاعبه مصطفى فتحي في الدقيقة 40.

 

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