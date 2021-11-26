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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء مقابلات المرشحين لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 .. الثلاثاء

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم الأاحد الموافق 28 نوفمبر 2021، سيتم إغلاق باب الترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بنوعياتها (التجاري - الفندقي - الصناعي - الزراعي ) ، لممارسة مهام رئيس و وكيل لجنة إدارة و لجنة نظام ومراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم اجراء مقابلات للمتقدمين  لمهام رئيس و وكيل لجنة إدارة ولجنة نظام ومراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بالمديريات التعليمية ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 ، على ان يتم موافاة الوزارة بنتيجة المقابلات وارسال مستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية للتعليم الفني في موعد غايته الأحد 5 ديسمبر 2021 ، حتى يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لهم بعد ذلك في الادرة المركزية للتعليم الفني فور تسلم الاستمارات من المديرية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سوف يتم عقد اختبار للمرشحين  لمهام رئيس و وكيل لجنة ادارة و لجنة نظام ومراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2022 على الحاسب الآلي للمرشحين يتعلق بمهام وآليات وفنية الوظيفة المرشح لها (رئيس او وكيل لجنة)

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وحددت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم اختيار وترشيح 8 لكل لجة ادارة ( 4 على منصب الرئيس و 4 على منصب الوكيل ) ، وعدد 8 لكل لجنة نظام ومراقبة (4 لمنصب الرئيس و 4 لمنصب الوكيل)

موانع الترشح 

  • الحرمان من اعمال الامتحانات
  • الاحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال او تمس الشرف والأمانة
  • أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
  • أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام ادارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصا على الصالح العام
  • أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية ويكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية او الخاصة او بالفصول المسائية
  • أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة

شروط الترشح 

  • الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة
  • أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني
  • أن يكون كل من رئيس اللجنة و وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الاولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل)
  • الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته  في تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين
  • خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل احدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة - رئيس قسم (حجرة) او وكيل قسم ، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل.
  • أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب الآلي
  • أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ويشهد له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل
  • ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرج ة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية
  • ألا يكون قد تعدى 3 سنوات في رئاسة اللجنة وكذلك بالسبة لوكيل اللجنة ، ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى 3 سنوات وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط
  • عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء
  • ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذللك بالنسبة لرؤساء و وكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة
  • يتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان ، ويتم الترشيح من قبل لجنة الإدارة المركزية للتعليم الفني إذا تطلب الأمر
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