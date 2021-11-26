بدء مقابلات المرشحين لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 .. الثلاثاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم الأاحد الموافق 28 نوفمبر 2021، سيتم إغلاق باب الترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بنوعياتها (التجاري - الفندقي - الصناعي - الزراعي ) ، لممارسة مهام رئيس و وكيل لجنة إدارة و لجنة نظام ومراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم اجراء مقابلات للمتقدمين لمهام رئيس و وكيل لجنة إدارة ولجنة نظام ومراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بالمديريات التعليمية ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 ، على ان يتم موافاة الوزارة بنتيجة المقابلات وارسال مستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية للتعليم الفني في موعد غايته الأحد 5 ديسمبر 2021 ، حتى يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لهم بعد ذلك في الادرة المركزية للتعليم الفني فور تسلم الاستمارات من المديرية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سوف يتم عقد اختبار للمرشحين لمهام رئيس و وكيل لجنة ادارة و لجنة نظام ومراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2022 على الحاسب الآلي للمرشحين يتعلق بمهام وآليات وفنية الوظيفة المرشح لها (رئيس او وكيل لجنة)



وحددت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم اختيار وترشيح 8 لكل لجة ادارة ( 4 على منصب الرئيس و 4 على منصب الوكيل ) ، وعدد 8 لكل لجنة نظام ومراقبة (4 لمنصب الرئيس و 4 لمنصب الوكيل)

موانع الترشح

الحرمان من اعمال الامتحانات

الاحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال او تمس الشرف والأمانة

أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام ادارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصا على الصالح العام

أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية ويكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية او الخاصة او بالفصول المسائية

أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة

شروط الترشح