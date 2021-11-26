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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

الدينار الكويتى اعلى
الدينار الكويتى اعلى العملات العربية سعرا

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 وفقا لأخر تحديث للبنك الأهلي .

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم الجمعة في البنك الأهلي. 

وسجلت العملات العربية اليوم الجمعة: بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.19 جنيه للشراء و 51.96 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك الأهلي 4.18جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك الأهلي 4.26 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 21.75 جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.69جنيه للشراء و 40.88جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4.01 جنيهات للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.

ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.
 

العملات العربية الدينار الكويتي الريال السعودى اليوم الجمعة الجنيه المصري

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