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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنبيهات عاجلة لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي بشأن "التابلت"

التابلت
التابلت

وجهت الإدارات التعليمية تنبيهات عاجلة لـ طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 /2022 .

حيث قالت الإدارات التعليمية لـ طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي : نرجو توصيل التابلت على شبكة الواي فاي بشكل مستمر ، لتلقي التحديثات بشكل تلقائي حرصا على كفاءة عمل التابلت

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وأضافت الادارات التعليمية : كما نرجو التأكد من تحميل اخر اصدار لبرنامج النوكس وهو(2.4.6.05)21.11  وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية : 

  • فتح برنامج النوكس (knox manage)
  • من الثلاث شرط بالاعلى نختار اخر اختيار about
  • سيظهر اخر اصدار للبرنامج

وأوضحت الإدارات التعليمية أنه في حالة عدم نزول التحديث تلقائيا ، لابد من اتباع الخطوات الاتية :

  • فتح برنامج النوكس (knox manage)
  • من الثلاث شرط بالأعلى يتم ضغط السهم بجوار reload policy
  • انتظر حتى يتم تحميل الملفات
  • يتم إعادة التشغيل للجهاز (restart)

وعلى جانب آخر .. أعلنت المدارس الثانوية لطلابها خطوات تحميل الكتب المدرسية الالكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم على التابلت.

وتمثلت هذه الخطوات في :
- ادخل ايقونة موقع وزارة التربية والتعليم على التابلت
- اضغط على بوابة التعليم الالكتروني 
- اضغط على المرحلة الثانوية
- حدد الصف الدراسي الذي تريد تحميل كتبه
- اضغط على ايقونة الكتب الدراسية الالكترونية
-اختر المادة المراد تحميل كتبها 
-اضغط على تحميل الملف

جدير بالذكر أنه قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قرر عدم طباعة كتب ورقية للمرحلة الثانوية لكل الطلاب من العام الأول إلى الثالث الثانوى، على اعتبار أن طلاب المرحلة الثانوية لديهم أجهزة تابلت يمكنهم من خلالها الوصول لكافة مصادر التعلم والاستفادة بجميع المنصات التعليمية.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دورى ومستمر.

 ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.

الثاني والثالث الثانوي الإدارات التعليمية تنبيهات عاجلة طلاب التابلت الثالث الثانوي

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