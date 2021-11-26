تأكيدا لـ "صدى البلد".. محمد الشرنوبي ينفي تعرضه لحادث سيارة

نفى الفنان محمد الشرنوبي، تعرضه لحادث سيارة، كما انفرد “صدى البلد” أمس.

كتب محمد الشرنوبي من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “الصورة اللي نزلت امبارح اللي اتكتب عليها اني عملت حادثة دي من عمل فني و حقيقي مش عارف ليه ممكن حد يفول على حد بالشكل المؤذي ده .. بس عايز اشكر كل اللي كلمني و بعت لي عشان يتطمن عليا”.

وكانت مصادر مقربة من الفنان محمد الشرنوبي، قد نفت ما تم تداوله حول تعرضه لحادث سيارة وقالت المصادر ، في تصريح لـ “صدى البلد” :" الخبر ليس صحيح، والصور المتداولة من تصوير عمل فني، والشرنوبي بخير".

وعلى جانب آخر يشارك النجم محمد الشرنوبي، في أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما من خلال فيلم "فرق خبرة".

الفيلم تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي التي تدور بين شخصيات العمل والتي يظهر الشرنوبي من خلاله بشخصية ناجي.

يذكر أن فيلم "فرق خبرة" كان يحمل سابقاً اسم "الفنار" قبل تغييره، ويلعب بطولته النجم محمد الشرنوبي، هدى المفتي، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، طه دسوقي، سينتيا خليفة، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.