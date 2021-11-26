نمو لا يعرف الأزمات.. زيادة سنوية في مبيعات مرسيدس في الأسواق الصينية لهذا السبب

استطاعت شركة مرسيدس بنز أن تحتفظ بمكانة فريدة من نوعها في الأسواق الصينية، حتى في ذروة انتشار وباء كوفيد 19 ومشاكل نقص أشباه الموصلات والخلل الواضح في سلاسل التوريد، تمكنت مرسيدس أن ترفع مبيعاتها في الصين بنسبة 12% خلال 2020 بالمقارنة بالعام السابق عليه.

وفقا لموقع "أوتو هيندوستان"، يعد السوق الصيني هو الأكبر لسيارات مرسيدس بمختلف أنواعها وتشكيلاتها، خاصة وأن السوق الصيني هو أكبر متلقٍ للسيارات الفارهة الفاخرة كما أنه السوق الأكثر حبًا وترحيبًا بالسيارات الكهربائية الجديدة بالرغم من أن المركبات المكهربة ما زالت حتى الآن لم تحظ بالشعبية المناسبة لإمكانياتها ومميزاتها الفريدة، علاوة على ذلك الصين تعتبر المنتج الأكبر للسيارات الكهربائية.

قال الرئيس التنفيذي لـ "دايملر" التابعة لمرسيدس بنز، فرع الصين، "هوبرتوس تروسكا" في بكين، أنه يتوقع نجاحًا كبيرا لمرسيدس ولكل السيارات الكهربائية في الاسواق الصينية معربًا عن تفاؤله الشديد من النمو المستقبلي لمرسيدس قائلا "كل المؤشرات تؤكد أن 2022 ستكون سنة قوية جدا للأسواق الصينية"/ مشيرا إلى أن المستفيد الأكبر من 2022 سيكون السيارات الكهربائية ولكنمها لن تلغي السيارات التقليدية ذات مرحكات الاحتراق الداخلي، "هذه البلد كبيرة للغاية لذلك أتوقع أن تستمر سيارات محركات الاحتراق لفترة طويلة في البلد".

حققت مرسيدس نجاجات كبيرة إذ أنها تمكنت من بيع 774 ألف وحدة في سنة 2020 فقط، بزيادة تقدر بـ 12 % عن العام السابق عليه، كما أن الرشكة أيضا استطاعت أن تحقق مبيعات في 2021 أعلى من سنة 2020 بنسبة 8% حتى الآن أي أنها تتقدم بخطى ثابتة واثقة، كما أن ثلث المبيعات لشركة دايملر تأتي من الأسواق الصينية.

تخطط مرسيدس في الفترة القادمة أن توسع تشكيلة الطرازات الكهربائية التي تقدمها خاصة وأنها ما زالت محدودة للغاية إذا ما قورنت بشركة تسلا وفولكس فاجن وحتى هيونداي، وتشمل الخطة التوسعية في الكهرباء أن تحول طرازات تقليدية إلى إصدارات كهربائية بالكامل خلال 5 سوات قادمة.