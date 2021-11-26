"جزء من الاتجار بالبشر".. عبلة الهواري: أدرس مشروع قانون جديدا لمكافحة التسول

أعلنت النائبة، عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن اعتزامها بالتقدم بمشروع قانون للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن مكافحة التسول.

وأوضحت" الهواري" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن ظاهرة التسول تعد جزءا من جرائم الإتجار بالبشر، وباتت تشكل خطرا داهما على المجتمع، علاوة على وجود عصابات منظمة للإشراف على المتسولين وتوزعهم في الميادين والشوارع ومحطات المترو، مقابل حصولهم على نسبة من قيمة الأموال التي يحصلونها من خلال عملية التسول، دون مواجهة من الجهات المعنية، مؤكدة أن البعض اتخذها حرفة لتحقيق أرباح خيالية دون جهد، فهناك العديد من الأشخاص الأسوياء والقادرين على العمل والإنتاج يمتهنون التسول بحرفية.

وأكدت عضو تشريعية النواب أن التعديلات الجديدة ستستهدف مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها، و توقيع عقوبة قاسية على استخدام الأطفال في عمليات التسول .