عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"جزء من الاتجار بالبشر".. عبلة الهواري: أدرس مشروع قانون جديدا لمكافحة التسول

تسول
تسول

أعلنت النائبة، عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن اعتزامها بالتقدم بمشروع قانون للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن مكافحة التسول.

 

وأوضحت" الهواري" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن ظاهرة التسول تعد جزءا من جرائم الإتجار بالبشر، وباتت تشكل خطرا داهما على المجتمع، علاوة على وجود عصابات منظمة للإشراف على المتسولين وتوزعهم في الميادين والشوارع ومحطات المترو، مقابل حصولهم على نسبة من قيمة الأموال التي يحصلونها من خلال عملية التسول، دون مواجهة من الجهات المعنية، مؤكدة أن البعض اتخذها حرفة لتحقيق أرباح خيالية دون جهد، فهناك العديد من الأشخاص الأسوياء والقادرين على العمل والإنتاج يمتهنون التسول بحرفية.

txt

وزيرة التضامن عن إيواء المشردين: بعضهم يرفض مغادرة الشوارع حبا في التسول

txt

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

وأكدت عضو تشريعية النواب أن التعديلات الجديدة ستستهدف مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها، و توقيع عقوبة قاسية على استخدام الأطفال في عمليات التسول .

عبلة الهوارى لجنة الشئون الدستورية مجلس النواب مشروع قانون حنفى جبالى الميادين الشوارع الاطفال

ترشيحاتنا

عيون الـ تيجراي بكافة الأقاليم|4 حيل عسكرية اعتمدوا عليها للإيقاع بأبي أحمد وتدمير فرقتين للجيش

أول تعليق من الصحة على متحور كورونا الجنوب أفريقي

الخطيب يدلي بصوته في الانتخابات

مؤشرات.. قائمة الخطيب تتفوق في التصويت بانتخابات الأهلي

بينهم 162 مصريا.. البحرية التونسية تنقذ 487 مهاجرا غير شرعي

وزير الشؤون الإسلامية السعودي: السيسي منحة ربانية لمصر في هذا التوقيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

رسميا.. كاف يعلن عن موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

نسخة منه في متحف متروبوليتان.. فستان السيدة انتصار السيسي مستوحى من ملكة فرعونية.. صور

الصحة تدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم في العلمين

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوى فؤاد في حوار لـ صدى البلد: مشاركتي في تأسيس مهرجان القاهرة جاء بدافع وطني ولا أنتظر تكريمي عليه .. أقنعت زوجي الأسبق بدعم المهرجان

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

فيديو

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

جوزي بيحب يصورني في غرفة النوم.. شاهد كيف رد مبروك عطية على السائلة

فيديو جراف.. بسمة وهبة أزمات صحية عديدة على الهواء.. ما القصة

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ