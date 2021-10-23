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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

هتك عرض طفله - صورة
هتك عرض طفله - صورة ارشيفية

أحال المستشار بكر احمد بكر المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة ٣ متهمين الي المحاكمة لاتهامهم بتزعم عصابة للتسول في شبرا وهتك عرض الأطفال بالقوة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا اتجرو بالبشر بأن تعاملوا في المجني عليهم  بإيوائهم واستخدامهم وكان ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف والتهديد بهما بقصد استغلالهم في أعمال التسول وتنظيف السيارات مستغلين حداثة سنهم وضعف حياتهم ووفروا مكان لإيوائهم واجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة مقابل التحصل على مبالغ مالية حيث أن المتهم الأول سرق المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم الأطفال  كرها عنهم بان هددهم بتوقيع الأذى عليهم وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفوسهم و انعدام مقاومتهم والاستيلاء على المسروق.

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كما أن المتهم الثاني والثالث هتكا عرض المجني عليهما الأطفال بأن قام بتجريدهما من ملابسهما وملامسة اماكن العفة لديهما.

المستشار بكر احمد بكر المحامي العام الأول شمال القاهرة عصابة للتسول شبرا هتك عرض الأطفال اتجرو بالبشر

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هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

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