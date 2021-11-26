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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخير تشغيل مستشفى طوخ المركزي

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية

اعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب احاطة طلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وموجه إلى القائم بأعمال وزير الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، بشأن مستشفى طوخ المركزي بالقليوبية.

وقالت النائبة إيرين سعيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن طلب الإحاطة يأتي بسبب دخول مستشفى طوخ القليوبية أعمال الاحلال والتجديد منذ عام 2018، ولم يتم الانتهاء من اعمالها حتى الان واصفة أن العمل بداخل المستشفى بالبطيء.

ونوهت أن هذا المستشفى مكانها في غاية الاهمية حيث انها توجد على الطريق السريع، وبالتالي من المهم ان تكون مؤهلة للعمل لاستقبال أي حالة طارئة من الحوادث التي تحدث على هذا الطريق.

وزير الصحة برلمانية رئيس مجلس النواب حسام عبد الغفار حنفى جبالى المستشار حنفى جبالى حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

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