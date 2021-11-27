أخبار التوك شو | المفتي: السياحة ليست محرمة.. يجوز تطبيق الأذان الموحد.. وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد

تناولت برامج التوك شو عددا من الملفات الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

نسرين أنور عكاشة: والدى سبق عصره عندما كتب "الباب الاخضر"..فيديو

حلت نسرين أنور عكاشة ضيفة خلال برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة " صدى البلد "، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.



سهر الصايغ: نص حلمي اتحقق في الباب الأخضر.. والنجاح توفيق من الله

حلت الفنانة سهر الصايغ ضيفة خلال برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة " صدى البلد "، تقديم الإعلامية شيرين سليمان .

المفتى: السياحة ليست محرمة ودول بأكملها أسلمت بسببها.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن السائح له حقوق وعليه واجبات في إطار منظور شرعي.

سهر الصايغ: نفسي أطلع شريرة في أعمالي بس للأسف أنا دايما طيبة

حلت الفنانة سهر الصايغ ضيفة على برنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.

إياد نصار: شخصيتي في فيلم الباب الأخضر صعبة ومركبة | فيديو

حل الفنان إياد نصار، ضيفا، على برنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.

وقف الطيران المباشر مع جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا أوقفت الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد.

المفتى: يجوز تطبيق الأذان الموحد وينبغي اختيار أفضل الأصوات..فيديو

علق الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على موضوع الأذان الموحد، وهل يجوز شرعا أم لا.

أحمد موسى.. العالم يغلق أبوابه أمام جنوب إفريقيا بعد انتشار كورونا

علّقت مجموعة من دول العالم الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا؛ وذلك بعد عودة انتشار وباء كورونا فيها بمتحور جديد أشد خطورة.

شوقى علام: الآثار وسيلة لدراسة تاريخ الأمم السابقة وتساعد فى التقدم

كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أهمية الآثار التى تركتها الحضارات السابقة، مؤكدا أن حمايتها مسؤولية شرعية.



حسام موافي: الأنيميا من أسباب سرعة الترسيب في الدم

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب سرعة الترسيب في الدم والتي يأتي من ضمنها أمراض الأنيميا والحمي الروماتيزمية.