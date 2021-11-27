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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمي دعيالي.. فرحة علي ربيع بوجود يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في مهرجان القاهرة.. شاهد

على ربيع
على ربيع

عبر الفنان علي ربيع، عن عميق فرحته وتقديره بوجوده في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١.

 

وقال على ربيع، أثناء كلمة له في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١، مساء اليوم الجمعة، إنه :"محدش يقولي حاجة ومحدش يقرب مني ومش هعمل لحد حاجة، هروح بس اخد صورة مع الفنانة يسرا، ده انا امي دعيالي".

 

وأضاف الفنان علي ربيع، أنه :"حبيبيتي حبيبتي منورة الدنيا، وفرحان باستاذه إلهام شاهين، ويسرا، وليلى علوي، ولبلبة كمان، وممكن صورة بقى".

 

 

وانطلق اليوم الجمعة، حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية، في دورته الـ 43 نستعرض لكم أبرز وأهم الفعاليات على مدار أيام المهرجان، من خلال التقرير التالي:

 

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر ، عن إطلاق فعاليات يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.
شارك العديد من نجوم الفن، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، وكان أول الحاضرين الفنان شريف منير، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أبرز الحضور في حفل إفتتاح الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجوم: (شريف منير، أحمد الفيشاوي وزوجته، نسرين طافش، درة، فيفي عبده، نادية الجندي، خالد سليم، مادلين طبر، محمد محمود عبد العزيز، بوسي شلبي، ظافر العابدين، تارا عماد، هاني مهنا، نور، دينا فؤاد، داليا البحيري و زوجها).

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