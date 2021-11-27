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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

عام على رحيل الأسطورة.. خبايا وفاة مارادونا وسر دفن جثمانه دون قلب

صدى البلد

دييجو أرماندو مارادونا.. الأسطورة الأشهر في عالم كرة قدم، اثار الجدل طوال حياته، واستمر الجدل بعد وفاته، فهو أحد أفضل لاعبي العالم وان لم يكن الأفضل حتى الآن.

رحل مارادونا منذ عام، ولكن الحديث عن خبايا رحيله وأيامه الأخيرة لم يتوقف، لا تزال الجهات القضائية تحقق في ملابسات وفاة الأسطورة.
 

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مفاجآت قتل مارادونا

قبل 6 أشهر من الآن، كشفت جهات التحقيق مفاجآت بشأن وفاة مارادونا، بتورط 7 أشخاص في "قتله"، ووجهت السلطات الاتهام "بالقتل غير المتعمد"، إلى من كانوا يشرفون على مارادونا طبيا، قبل أيام من وفاته، في خبر هز الشارع الأرجنتيني وعالم كرة القدم، وكشف تقرير طبي تم إيصاله لمكتب التحقيقات، عن أن مارادونا كان يعاني من "ألم حاد" لأكثر من 12 ساعة كاملة يوم وفاته، ولم يتم الالتفات لآلامه، مما أدى لوفاته بعدها.

وقال التقرير إن العلاج السريع لمارادونا وقتها كان سينقذ حياته ووفقا لمحامي ماردونا، فإن من بين الوقائع المهملة في ذلك اليوم، هو تأخر سيارة الإسعاف نصف ساعة كاملة للوصول إلى مكان إقامته، وهو ما وصفه المحامي "بالغباء إلى درجة الإجرام".

ومن بين المتهمين في قتل مارادونا، جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، الذي أجرى له جراحة في الدماغ قبل أسبوعين من الوفاة، والطبيبة النفسية أوجستينا كوساشوف، إلى جانب طبيب نفسي آخر، وطبيب ثالث وممرضتين، وممرضة منسقة، حيث فضح التقرير جميع الأطباء الذين أشرفوا عليه في تلك الفترة، وخاصة لوكي، الذي كان صديقا مقربا كذلك، والذي أبدى حزنه الشديد لوفاة النجم الأرجنتيني.

وقال تقرير اللجنة الطبية، إن "علامات الخطر الذي يهدد الحياة لدى المريض تم تجاهلها"، وأن مارادونا "أظهر علامات لا لبس فيها على فترة معاناة طويلة" لما يزيد عن 12 ساعة.

وأضاف التقرير أن الرعاية التي تلقاها هناك "لم تلب الحد الأدنى من المتطلبات" لشخص يعاني من مشاكل صحية سابقة، وكان حتما سينجو لو كان وضع "في المستشفى المناسب".

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دفن دون قلب


كشف الطبيب والصحفي نيلسون كاسترو، تفاصيل سرية من سجلات النجم الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا بعد وفاته، تتضمن حقائق ومعلومات طبية صادمة متعلقة بصحة الأسطورة.
ونشر كاسترو كتابا بعنوان "صحة مارادونا.. قصة حقيقية"، لأسطورة آخر من قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم في مونديال المكسيك 1986، وذلك بعد مرور نحو عام على وفاته بتاريخ 25 نوفمبر 2020، في بوينس آيرس عن عمر ناهز 60 عاما، وأجاب الطبيب عن سؤال، خلال ظهوره في مقابلة تلفزيونية للحديث عن كتابه، بشأن تعرض قلب مارادونا للسرقة بعد وفاته، قائلا: "كان هناك مشجعون متطرفون ينوون انتزاع قلب مارادونا (من داخل ضريحه)، لكن ذلك لم يحدث، الأطباء أخرجوا قلب مارادونا من جسده لأنه كان مهما جدا للتحقيق في ظروف وفاته.

وأضاف الطبيب الذي حصل على تفاصيل سرية من سجلات مارادونا الطبية، واستمع إلى شهود لم يتحدثوا حتى الآن: "مارادونا مدفون بدون قلب! كان وزن قلبه نصف كيلوجرام، في العادة، يزن القلب 300 جرام، لكن قلب مارادونا كان كبيرا جدا، ويعود السبب إلى قصور فيه إلى جانب أنه كان لاعب كرة قدم".

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ضريح عام يخلد ذكرى الاسطورة


أحيت عائلة الأسطورة دييجو مارادونا، اليوم الذكرى الأولى لوفاته، بالكشف عن آخر أمنياته، وهي إقامة ضريح عام، حيث يمكن للجماهير زيارته.

وقالت العائلة إنها طلبت من حكومة بوينس آيرس، مساعدتها في بناء "ضريح مارادونا" بجانب النهر وبالقرب من الطبيعة، وكتبت عائلة مارادونا عبر حسابه على "إنستجرام"، بجانب نشر صورة للطلب الرسمي "اليوم بدأنا تحويل واحدة من آخر أمنياته إلى حقيقة.

وأوضح الخطاب أن مارادونا أراد "مكانا دائما حيث يمكن للملايين زيارته، والتعبير عن حبهم له بوسائل مختلفة"، ولم ترد الحكومة على الطلب حتى الآن.

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بيليه يتذكر منافسه اللدود


تذكر اسطورة كرة القدم البرازيلية السابق بيليه صديقه الأسطورة مارادونا في الذكرى الأولى لوفاته، ونشر بيليه (81 عامًا) صورة على حسابه على إنستجرام مع مارادونا وهما يتعانقان وعلّق: "عام من دون دييجو صديقان الى الأبد".

وكان غالبًا ما يدخل بيليه ومارادونا اللذان لم يتواجها أبدًا على أرض الملعب، في جدال على لقب أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، لكن بيليه وضع هذا الامر خلفه منذ وفاة مارادونا، وركز بدلاً من ذلك على الصداقة التي جمعتهما وكتب في يوم رحيله العام الفائت "خسر العالم أسطورة.. يومًا ما، سنلعب كرة القدم معًا في السماء".


تكريم الأسطورة مارادونا

حظي مارادونا بتكريم واسع النطاق وبأكثر من وسيلة منذ وفاته، فقد أعلن رئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، حينها الحداد ثلاثة أيام على رحيل الأسطورة  دييجو مارادونا.

وقدمت نائبة رئيس الجمهورية كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، التي كانت صديقة لمارادونا تعازيها لعائلته وذويه وكتبت "تغريدة" عبر موقع "تويتر": "وداعا يا مارادونا، نحبك حبا جما"، كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تنكيس الأعلام في مقره بمدينة زيوريخ السويسرية، إثر وفاة أسطورة كرة القدم.

وقال الاتحاد في "تغريدة" إن "الأعلام منكسة بمقر الفيفا اليوم، في الوقت الذي نأسى فيه لرحيل العظيم دييجو مارادونا".


مجنون مارادونا

مازالت عشق الأسطورة يجري في دماء محبيه، وظهر ذلك بعد أن أطلق أرجنتيني على مولود ذكر رزق به اسم "دييجو" في ذكرى وفاة بطل مونديال 1986، على أن ينضم إلى المنزل في غضون أيام قليلة إلى شقيقتيه اللتين تبلغان 10 سنوات واسميهما مارا، ودونا.

وقال عاشق مارادونا والتر روتوندو، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، إنه لم يلتقِ بمارادونا قط، لكنه أرسل له قبل 10 أعوام صورة توأمه، موضحاً أن اختياره للاسمين يشكّل تكريماً له، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "فرانس برس".

وكان مارادونا، قد رد بإرسال صورة له وهو يحمل صورة مارا ودونا، ما دفع والتر لرسمها على ظهره، وحلم والتر، بأن يرزق بطفل ويسميه دييجو، مع شقيقتيه مارا و دونا، وعندما حملت صديقته فيكتوريا، وهي أيضاً من عشاق مارادونا، على الرغم من قلة اهتمامها بكرة القدم، اتفقا أن تنجب الطفل من خلال عملية قيصرية في يوم ذكرى رحيل الأسطورة.

وأكد روتوندو، أن الطفل "دييجو أمادو" (الحبيب دييجو) ولد بالفعل في فترة ما بعد الظهر في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وهو طفل جميل يزن 4.05 كيلوجرامات وبصحة جيدة مثل والدته، وسينضم الأحد إلى شقيقتيه في منزل الأسرة.

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