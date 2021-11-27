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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق فعاليات الملتقى الحادي عشر لثقافة وفنون المرأة بقصر ثقافة الأسمرات

اهل مصر
اهل مصر

اهتماماً من وزارة الثقافة برئاسة أ د. إيناس عبد الدايم بالمرأة المصرية ورعايتها فى كافة المجالات، وتنمية قدرتها من خلال ممارسة أنشطة ثقافية وفنية، عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الملتقى الحادى عشر لثقافة وفنون المرأة ضمن مشروع "أهل مصر" للمرأة، والذى يستضيف فتيات من "حلايب وشلاتين، الوادى الجديد، مطروح، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، القاهرة " الأسمرات"، وتنفذه الإدارة العامة لثقافة المرأة بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 1 ديسمبر القادم بقصر ثقافة الأسمرات.

بدأت الفعاليات بورشة عمل بعنوان "كيفية اكتشاف السمات الشخصية والقدرات الإبداعية"، مع د. إيفا وليم، أشارت فيها إلى تقسيم الشخصيات لأربع أنواع وهى المسيطر، والمؤثر، والثابت، والواعي، وأوضحت أن معظمنا يغلب عليه أحد الأنواع، كما تطرقت إلى دراسة نقاط القوة ونقاط الضعف لدي كل نمط، كذلك ما هي البيئة الملائمة لكل نمط لينجح ويظهر ويخرج أفضل ما فيه، وتطبيق هذا في مجال الحياة والعمل والارتباط، بجانب معرفة المخاوف التي قد تعيق تطور الأنماط المختلفة وكيفية الاستفادة من معرفة هذه الأنماط والشخصيات في التواصل مع الاخرين بشكل سليم يراعي الاختلافات الطبيعية واحتياجات الإفراد المتعددة.

أعقب ذلك مجموعة من الورش الفنية منها ورشة الريزين "الحلى" تم خلالها تدريب الفتيات على أنواع الخامات المستخدمة ودمج الألوان والريزين واستخدام الفرش والإكسسوارات الخاصة بها بمشاركة أمل أحمد، بجانب ورشة الديكوباج والتى تضمنت تعريف الديكوباج والخامات والأدوات المستخدمة، وأماكن الشراء، وتم البدء في عمل الفازات بالمعجون والرسومات مع المدربة دعاء طلعت، كما أقيمت ورشة الطباعة التى أوضحت خلالها المدربة أيمان أحمد مسميات الطباعة وأساليبها، ثم بدأوا فى تنفيذ ورشة طباعة بالعقد والربط على التيشرتات القطنية، بالإضافة إلى ورشة الخيامية التى قدمت خلالها المدربة سماح فاروق تعليم الغرزة السحرية، والرسم على القماش، طباعة الرسمة، وقص القماش وتثبيته على الرسمة، وذلك بالتعاون مع  مؤسسة يارو.

تلى ذلك محاضرة بعنوان "كيفية اختيار شريك الحياة" ألقتها د. إيفا وليم، وبدأت حديثها بالأسئلة التى تدور في اذهان كل فتاة وشاب، لماذا نتزوج؟، ولماذا يرفض البعض الزواج؟، أسباب فشل الزواج؟، وما هي معايير الاختيار؟، موضحة اختلاف الدوافع وراء الإقبال علي خطوة الزواج، وأن وعلينا أن نعرف هل هذه الدوافع صحيحة أم خاطئة، وأن نبني عليها أسر وننجب أطفال، لان الأسرة هي أساس المجتمع، فيجب أن يكون الأساس قوي ومتين، وكى ينجح الزواج يجب أن نراعي معايير جيدة في الاختيار أهمها النضوج والتوافق وفهم النفس واحتياجاتها وكذلك معرفة الآخر معرفة حقيقية واعية ومبنيه علي أساس من الواقعية وتتم في إطار قبول متبادل بين الطرفين، كما أشارت إلى التفرقة بين أنواع الحب المختلفة وخطورة الإعتماد علي نوع واحد فقط لبدء الحياة الزوجية.

اختتم اليوم بزيارة لبرج القاهرة أوضحت خلالها المشرفات مها رشدى، ومشيرة نجيب أنه يطلق عليه أحيانا برج الجزيرة، تم بناؤه بين عامي 1956 و1961 فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر بتكلفة 6 ملايين جنيه مصرى، من الخرسانة المسلحة على تصميم زهرة اللوتس المصرية، تصميم المهندس نعوم شبيب، ويقع في قلب القاهرة على جزيرة الزمالك بنهر النيل، ويبلغ 
ارتفاعه 187 متر.

وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم بالمرأة المصرية الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة أهل مصر للمرأة

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