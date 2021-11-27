قصر الثقافة.. تفاصيل فعاليات مبادرة حياة كريمة في مدرسة إبتدائية بالفيوم

تستكمل وزارة الثقافة برئاسة أ. د. إيناس عبد الدايم مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة "حياة كريمة" من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الفيوم باقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان بقري حياة كريمة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم.

وتقدمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالفيوم، وتستمر حتى 30نوفنبر الجاري.



أقيمت بمدرسة حميدة محمد سليمان الإبتدائية بقرية شدموه، عدة فعاليات تضمنت مجموعة من الورش الفنية شملت ورشة مشغولات يدوية لعمل بنطلون من قماش الموهير، عجائن السيراميك، إكسسوار حريمي بالعقد، تشكيل بالخرز، خوص.

بجانب ثلاث ورش للرسم الأولي لتعليم أساسيات الرسم، وتعليم حر لرسم جزء من معالم الفيوم، الثالثة للتلوين علي لوحة مرسومة، كما أقيمت ورشة لإكتشاف المواهب من غناء وتمثيل، واخري لتعليم أساسيات فن التمثيل المسرحي، بالإضافة لورشة خرز، بجابب ورشة حكي بعروسة الأراجوز.



تضمنت الفاعاليات تقديم مواهب في الغناء الوطني والإنشاد الديني، بالإضافة للشعر إلقاء وتاليفا، من أطفال القرية، واختتمت الفاعليات بالفقرة الفنية شملت تقديم فقرة مسرح الشنطة بعرائس الماريونيت، إلى جانب عرض لفريق ابدأ حلمك قدموا من خلاله اسكتشات عن التفكك الأسري وزواج القاصرات من إخراج عيد عثمان.