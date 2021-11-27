عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيديو.. القاضية ممكن تتصدر احتفالات الجمعية العمومية بالنادي الأهلي بعد فوز الخطيب

افشة
افشة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت فعالياتها امس الجمعة فوز محمود الخطيب برئاسة القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات قادمة حتى 2025 .

وحسم محمود الخطيب انتخابات النادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة وفقا للإحصائيات الخاصة باللجان الانتخابية وكما حسم العامري فاروق مقعد نائب رئيس النادي الأهلي لمدة أربع سنوات بالتزكية.

 واحتفل أعضاء الجمعية العمومية وهتفوا .. اه اه القاضية ممكن اه اه اه القاضية ممكن .

وكان توج النادى الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر عام 2020 بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة.

وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها نهائي دوري الأبطال في أفريقيا مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية.

لكن الفريقين كان لهما لقاءات عدة في نفس البطولة في أدوارها المختلفة.

 وأقيم النهائي تحت شعار "لا للتعصب"، خشية أية مواجهات قد تقع بين الجماهير.

نتائج انتخابات النادي الأهلي

 

وجاء مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد على النحو التالي: 

 

محمود الخطيب رئيسا للنادى الأهلي بـ 19307 صوتا

 

المهندس العامرى فاروق نائبا للرئيس 19472 صوتا

 

المهندس خالد مرتجى أمينا للصندوق بـ 14210

 

أعضاء فوق السن 

 

حسام غالى 19223

طارق قنديل 18253

محمد سراج 18701

محمد شوقى 17804

محمد الدماطي 19254

محمد الغزاوى 18087

مهند مجدى 17220

 أعضاء تحت السن 

 محمد الجارحى 15102

مى عاطف 14281

 

كان خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي أكد أن الجمعية العمومية للقلعة الحمراء واعية لافتا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب سوف يستكمل برنامج عائلة الأهلي خلال الأربع سنوات المقبلة.

قال خالد مرتجي عبر تصريحات تليفزيونية: الأهلي له الفضل علينا وربنا يقدرنا ونخدم الأهلي فى أى منصب والجمعية العمومية واعية ويمثل جمهور النادي الأهلي العظيم.

استطرد خالد مرتجي : الجمعية العمومية منحت الثقة للكابتن محمود الخطيب من 2017 وحتى 2021 وظهر برنامج عائلة الأهلى الذى حقق خلاله مجلس الإدارة غالبية البرنامج الانتخابي الخاص به.

أضاف خالد مرتجي : الخطيب كشف عن استكمال برنامج عائلة الأهلي والقادم أفضل وسيكون به الكثير من الإنجازات على مستوى الخدمات والشركات ونعمل على أن يكون النادي الأهلي نمبر وان وأن يكون على القمة ونكون سبب البسمة على وجوه الشعب المصري.

وقال خالد مرتجي أيضا : أنا أعمل ضمن منظومة جديرة بالإحترام والقائمة يسودها الإنسجام والتفاهم والتناغم ووضعنا مع محمود الخطيب خطة الأربع سنوات المقبلة التى تحقق طموحات الجماهير الأهلاوية.

ورفض خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي توجيه رسالة إلى خالد الدرندلي المرشح الخاسر فى إنتخابات النادي الأهلي التى جرت أمس الجمعة.

وقال خالد مرتجي عبر تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج أون تايم سبورت ردأ على طلب شوبير توجيه رسالة للدرندلي: أرفض توجيه أى رسالة إلى خالد الدرندلي بعد الفوز بمنصب أمين الصندوق وإعفيني من الخوض بالحديث فى هذا الأمر وربنا ييسر.

محمود الخطيب انتخابات النادى الاهلي مصر الأهلى الخطيب برنامج القاضية ممكن ذكري القاضية ممكن ابطال افريقيا عام 2020 دوري ابطال افريقيا فوز محمود الخطيب القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

بايدن يحظر استقبال مواطني 8 دول إفريقية بسبب متحور "أوميكرون"

الصحة: متابعة على مدار الساعة للوضع الوبائي.. واللقاح حائط الصد الأول

فيروس طروادة يتسلل لمتجر هواوي.. برمجية خبيثة تنتشر داخل 190 تطبيق أندرويد

مواعيد مباريات اليوم السبت 27 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

سوزوكي تكشف الستار عن أحدث إصداراتها .. S-CROSS موديل 2022 |صور

أخبار العالم| متحور "أوميكرون" يثير هلع العالم وتحذير أوروبي من شدة عدوى كورونا الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة عن البلجيكية المصابة بمتحور كورونا الجديد بعد عودتها من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع مرعب.. شاهد ثعبان كوبرا أسود يشرب من كوب ماء| فيديو

عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان لسبب صادم |فيديو

بـ 200 مليون جنيه.. بيع مخطوطة نظرية آينشتاين النسبية لـ مشتر مجهول

معجزة أنقذتها.. شاهد لحظة سقوط عجوز من الدور الـ 19|فيديو

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ