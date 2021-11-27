فيديو.. القاضية ممكن تتصدر احتفالات الجمعية العمومية بالنادي الأهلي بعد فوز الخطيب

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت فعالياتها امس الجمعة فوز محمود الخطيب برئاسة القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات قادمة حتى 2025 .

وحسم محمود الخطيب انتخابات النادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة وفقا للإحصائيات الخاصة باللجان الانتخابية وكما حسم العامري فاروق مقعد نائب رئيس النادي الأهلي لمدة أربع سنوات بالتزكية.

واحتفل أعضاء الجمعية العمومية وهتفوا .. اه اه القاضية ممكن اه اه اه القاضية ممكن .

وكان توج النادى الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر عام 2020 بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة.

وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها نهائي دوري الأبطال في أفريقيا مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية.

لكن الفريقين كان لهما لقاءات عدة في نفس البطولة في أدوارها المختلفة.

وأقيم النهائي تحت شعار "لا للتعصب"، خشية أية مواجهات قد تقع بين الجماهير.

نتائج انتخابات النادي الأهلي

وجاء مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد على النحو التالي:

محمود الخطيب رئيسا للنادى الأهلي بـ 19307 صوتا

المهندس العامرى فاروق نائبا للرئيس 19472 صوتا

المهندس خالد مرتجى أمينا للصندوق بـ 14210

أعضاء فوق السن

حسام غالى 19223

طارق قنديل 18253

محمد سراج 18701

محمد شوقى 17804

محمد الدماطي 19254

محمد الغزاوى 18087

مهند مجدى 17220

أعضاء تحت السن

محمد الجارحى 15102

مى عاطف 14281

كان خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي أكد أن الجمعية العمومية للقلعة الحمراء واعية لافتا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب سوف يستكمل برنامج عائلة الأهلي خلال الأربع سنوات المقبلة.

قال خالد مرتجي عبر تصريحات تليفزيونية: الأهلي له الفضل علينا وربنا يقدرنا ونخدم الأهلي فى أى منصب والجمعية العمومية واعية ويمثل جمهور النادي الأهلي العظيم.

استطرد خالد مرتجي : الجمعية العمومية منحت الثقة للكابتن محمود الخطيب من 2017 وحتى 2021 وظهر برنامج عائلة الأهلى الذى حقق خلاله مجلس الإدارة غالبية البرنامج الانتخابي الخاص به.

أضاف خالد مرتجي : الخطيب كشف عن استكمال برنامج عائلة الأهلي والقادم أفضل وسيكون به الكثير من الإنجازات على مستوى الخدمات والشركات ونعمل على أن يكون النادي الأهلي نمبر وان وأن يكون على القمة ونكون سبب البسمة على وجوه الشعب المصري.

وقال خالد مرتجي أيضا : أنا أعمل ضمن منظومة جديرة بالإحترام والقائمة يسودها الإنسجام والتفاهم والتناغم ووضعنا مع محمود الخطيب خطة الأربع سنوات المقبلة التى تحقق طموحات الجماهير الأهلاوية.

ورفض خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي توجيه رسالة إلى خالد الدرندلي المرشح الخاسر فى إنتخابات النادي الأهلي التى جرت أمس الجمعة.

وقال خالد مرتجي عبر تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج أون تايم سبورت ردأ على طلب شوبير توجيه رسالة للدرندلي: أرفض توجيه أى رسالة إلى خالد الدرندلي بعد الفوز بمنصب أمين الصندوق وإعفيني من الخوض بالحديث فى هذا الأمر وربنا ييسر.