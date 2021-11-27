أحلى من المطاعم .. طريقة عمل ناتشوز الدجاج بالباربيكيو

ناتشوز الدجاج بالباربيكيو من الأطباق الجانبية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و المختلف عن غيرها من الأطباق مما يجعل العديد يحرص على تناولها في المطاعم.

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي طريقة عمل ناتشوز الدجاج بالباربيكيو في المنزل.

مقادير ناتشوز الدجاج بالباربيكيو



ناتشوز

2 كوب دجاج مطهو ومنسل

ثلاث أرباع كوب صوص باربيكيو

ثلث كوب بصل أحمر مفروم

واحد ونصف كوب فاصوليا سوداء مسلوقة

واحد ونصف كوب ذرة حلوة مسلوقة

2 كوب جبن جودة مبشور

نصف كوب كزبرة مفرومة

بصل أخضر

للوجه:باربيكيو صوص

للتقديم:هالبينو مفروم

صوص رانش



طريقة تحضير ناتشوز الدجاج بالباربيكيو



- يشوح البصل في زيت ويتبل بملح وفلفل ثم يضاف الدجاج وبقدونس وباربيكيو صوص

- ثم توضع طبقات الناتشوز في بايركس ثم خليط الدجاج وتضاف ذرة وفاصوليا سوداء ثم جبن جودة وباربيكيو صوص على الوجه