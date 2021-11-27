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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متحور كورونا الجديد يتسبب في إرجاء المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

أرشيفية
أرشيفية

 أعلنت منظمة التجارة العالمية إرجاء المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي كان مقررا عقده الأسبوع المقبل في جنيف، بسبب متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، الذي ظهر في عدة دول بمنطقة جنوب القارة الأفريقية.

وقالت نائبة مدير المنظمة، أنابيل جونزاليس، على تويتر إن الاجتماع الوزاري "أرجئ وجميع الأعضاء أيّدوا القرار".

وأضافت جونزاليس "كان هذا القرار الصحيح".

وكان مفترضا أن يشارك في المؤتمر 4 آلاف شخص، من 30 نوفمبر الجاري إلى 3 ديسمبر المقبل.

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي، إن المتغير الذي عرف أولا باسم "B.1.1.529" أصبح رسميا أحد أشكال القلق، وإنها أطلقت عليه الاسم "أوميكرون"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وذكرت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوباء: "يحتوي المتحور الجديد على بعض الخصائص المثيرة للقلق، حيث شهد عددا كبيرا من الطفرات، وبعض هذه الطفرات لها خصائص مثيرة للقلق".

منظمة التجارة العالمية متحور كورونا القارة الافريقية الوباء الصحة العالمية

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