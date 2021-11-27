حشيش وأفيون بمليون جنيه.. سقوط اثنين من تجار المخدرات في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية ، مقيمان بمحافظة قنا) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدرى (الحشيش – الأفيون) وترويجها على عملائهما ، متخذان من دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات ، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية ، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الإفيون وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫240٫000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.