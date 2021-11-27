تنمية الخيال الإبداعي بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر أحمد بهاء الدين بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث نفذت مجموعة من الورش الفنية المتنوعة منها ورشة فنون تشكيلية بعنوان "مدرستي" تدريب الفنان ابراهيم حسين، ورشة أشغال فنية لعمل اشكال جمالية، بالإضافة لورشةحكي للأطفال بعنوان "قصة خيالية جدا" لتعليم الأطفال تنمية خيالهم الابداعي.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم بتنمية المهارات الإبداعية للأطفال والنشئ، ودمج الأطفال ذوى القدرات الخاصة معهم لخلق جيل مبدع ومثقف.

كما أقيمت ورشة تعليم كروشيه لتعليم الأطفال غرز الكورشيه المختلفة،وتعليم التفصيل وكيفية رسم الباترون وعمل جيبة وبلوزة باسهل الطرق، بجانب ورشة تلى، فيما أقيمت ورش تعليم للقصة وانواعها وكيفية كتابة القصة القصيرة والشعر العربي، و كتابة وتذوق الشعر وقام الشاعر الدكتور سيد عبد الرازق بتعليم الأطفال الخيال في الشعر.

وأقيمت ورشة تنمية بشرية لتعليم الأطفال فنون القيادة من الصغر للدكتور جوزيف ثابت، بالإضافة لمسابقة ثقافية لتنمية الوعي وتشجيع الأطفال علي الإطلاع المستمر ودعم روح المنافسة الايجابية بينهم لتحفيزهم علي التميز، كما اقيمت ورش لتعليم الموسيقي والغناء للمايسترو نصر الدين أحمد، وورشة لتعليم الأداء الحركي والفنون الشعبية للفنان خالد نصر الدين.