رفع الطاقة الإيجابية.. فوائد فيتامين ب أثناء الحمل

يعد الحفاظ على نظام غذائي متوازن من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لصحة الجسم، هذا صحيح بشكل خاص عندما تكونين حاملاً، حيث تلعب الأطعمة الغنية بفيتامينات ب الثمانية (المعروفة باسم فيتامين ب المركب) دورًا مهمًا في دعم الحمل الصحي.

تشرح ماري إل روسر ، دكتوراه في الطب ، طبيبة في قسم التوليد وأمراض النساء وصحة المرأة في مركز مونتيفيوري الطبي ، برونكس ، نيويورك ، "أنها تحافظ على قوة الجسم أثناء نمو الجنين، كما أنهم يحولون الطعام إلى طاقة ، مما يمنحك الدفعة اللازمة أثناء الحمل "، سيساعدك رفع الطاقة الطبيعية هذا إذا كنتِ تشعرين بالتعب خلال الثلث الأول والثالث من الحمل، وذلك وفقا لما نشره موقع healthline.

كل فيتامينات ب المدرجة أدناه مليئة بالفوائد لك ولطفلك الذي ينمو..

فيتامين ب 1: الثيامين

يلعب فيتامين ب 1 (الثيامين) دورًا كبيرًا في نمو دماغ الطفل، تحتاج النساء الحوامل إلى حوالي 1.4 ملليجرام من فيتامين ب 1 يوميًا. توجد المصادر الطبيعية لفيتامين B-1 في:

باستا الحبوب الكاملة

خميرة

أرز بني

فيتامين ب 2: ريبوفلافين

مثل جميع فيتامينات B ، B-2 (الريبوفلافين) قابل للذوبان في الماء، هذا يعني أن جسمك لا يخزنها، يجب استبداله من خلال نظامك الغذائي أو فيتامينات ما قبل الولادة.

الريبوفلافين يحافظ على صحة العينين والبشرة تبدو متوهجة ومنتعشة، يجب على النساء الحوامل تناول 1.4 ملغ من الريبوفلافين يومياً، تحتاج النساء غير الحوامل 1.1 مجم يومياً. الأطعمة التالية مليئة بالريبوفلافين:

دجاج

ديك رومى

سمكة

منتجات الألبان

خضروات خضراء

بيض

فيتامين ب 3: النياسين

يعمل فيتامين ب 3 (النياسين) لتحسين عملية الهضم والتمثيل الغذائي للمغذيات، يوصي الأطباء بأن تتناول المرأة الحامل 18 مجم يوميًا، قد تكون شطيرة الغداء اللذيذة المصنوعة من خبز الحبوب الكاملة وسلطة التونة الطازجة مصدرًا ممتازًا للنياسين.

فيتامين ب 5: حمض البانتوثينيك

يساعد فيتامين ب 5 (حمض البانتوثنيك) على تكوين الهرمونات وتخفيف تقلصات الساق، تحتاج النساء الحوامل إلى ما يقرب من 6 ملغ من حمض البانتوثينيك يوميًا، يمكن أن تكون وجبة الإفطار التي تحتوي على كمية جيدة من B-5 عبارة عن صفار بيض مخلوط أو وعاء من الحبوب الكاملة.

أتبع ذلك بوجبة غداء غنية بفيتامين ب 5 من الأرز البني المقلي مع البروكلي والكاجو، يمكن لتناول وجبة خفيفة بعد الظهر من البسكويت المملوء بزبدة الفول السوداني وكوب من الحليب أن تكمل متطلباتك اليومية.

فيتامين ب 6: البيريدوكسين

يلعب فيتامين ب 6 (البيريدوكسين) دورًا في نمو دماغ طفلك النامي وتطور الجهاز العصبي، كما أنه ضروري لإنتاج النوربينفرين والسيروتونين، هذان نوعان من الناقلات العصبية الهامة (مراسلات الإشارة). يمكن أن يساعد البيريدوكسين في تخفيف أعراض الحمل من الغثيان والقيء.

تشرح أميليا جريس هينينج Amelia Grace Henning ، CNM في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن ، ماساتشوستس: "غالبًا ما نوصي بفيتامين B-6 للتخفيف من الغثيان في بداية الحمل". "عادة ، ما بين 25 إلى 50 مجم حتى ثلاث مرات في اليوم." لكن ينصح الأطباء النساء الحوامل بعدم تجاوز الجرعة اليومية الموصى بها.

تتضمن بعض المصادر الطبيعية لفيتامين ب 6 ما يلي:

حبوب القمح الكاملة

موز

المكسرات

فاصوليا

فيتامين ب 7: البيوتين

يوصي مجلس الغذاء والتغذية التابع لمعهد الطب التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم بتناول 30 ميكروغرام يوميًا من فيتامين ب 7 (البيوتين) أثناء الحمل (35 ميكروغرامًا للنساء المرضعات). يمكن أن يسبب الحمل في كثير من الأحيان نقص البيوتين. لذا ، تأكد من حصولك على ما يكفي. تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب 7 ما يلي:

كبد

صفار البيض

السلق السويسري

حليب

خميرة

فيتامين ب 9: حمض الفوليك

قد يكون فيتامين ب 9 (حمض الفوليك) أهم فيتامين ب يجب تناوله أثناء الحمل، توصي مجلة March of Dimes النساء في سن الإنجاب بتناول 400 ميكروغرام من فيتامين B-9 يوميًا قبل الحمل وبعده.

ستزداد احتياجاتك من حمض الفوليك عندما تحملين. يمكن أن يساعد فيتامين ب 9 في تقليل خطر إصابة طفلك بعيوب خلقية ، بما في ذلك السنسنة المشقوقة وعيوب الأنبوب العصبي الأخرى. فيتامين ب ضروري أيضًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

إن تناول فيتامين ما قبل الولادة يوميًا مع ما لا يقل عن 600 ميكروغرام من حمض الفوليك ، وتناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك ، سيضمن حصولك على الكمية المناسبة. تشمل مصادر حمض الفوليك ما يلي:

البرتقال

الجريب فروت

الخضار الورقية مثل السبانخ

بروكلي

نبات الهليون

المكسرات

البقوليات

الخبز والحبوب