نيران الغضب تشعل واجادوجو.. شرطة بوركينا فاسو تفرق محتجين



فرقت شرطة بوركينا فاسو، صباح السبت بالعاصمة واغادوغو، مئات المحتجين ضد الحكومة والقوات الفرنسية، باستخدام الغاز المسيل للدموع.

ووفق وكالة "فرانس برس"، فإن الاحتجاجات تأتي في إطار تجمع منعته بلدية المدينة، ووسط تظاهرات مناهضة للحكومة والقوات الفرنسية بعد مقتل 49 من أفراد الشرطة العسكرية و4 مدنيين في 14 نوفمبر الجاري بالقرب من بلدة إيناتا شمالي البلاد على أيدي من يشتبه بأنهم مسلحون.

وبحسب المصدر، أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التجمع في ساحة الأمة وسط عاصمة بوركينا فاسو.

كما طوقت الشرطة مكان التجمع الذي أُغلقت فيه كل المحلات التجارية.

ودعا "تحالف 27 نوفمبر" الذي يضم ثلاث منظمات للمجتمع الأهلي شعب بوركينا فاسو إلى "التظاهر بكثافة" السبت في أجواء سلمية لإدانة غياب الأمن المتزايد والمطالبة برحيل رئيس الدولة روس مارك كريستيان كابوريه.

وأمس الخميس، أعلنت قيادة الجيش في بوركينا فاسو مقتل 3 من جنودها و11 مسلحا يشتبه بأنهم من المتطرفين، إثر تعرض إحدى وحداتها لإطلاق نار شمالي البلاد.

ويرفع الهجوم الأخير عدد القتلى في صفوف المدنيين وقوات الأمن في شمالي بوركينا فاسو إلى 79 على الأقل في 11 يوما.

ومنذ 2015، تعاني بوركينا فاسو؛ الدولة المغلقة في الساحل الأفريقي، من هجمات الجماعات المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، ما أسفر عن مقتل نحو ألفي شخص وتشريد 1.4 مليون.