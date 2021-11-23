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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد يوم على الهجوم الإرهابي.. مقتل 10 مدنيين و9 من رجال الأمن في بوركينا فاسو

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

أعلنت حكومة بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، أن هجومًا استهدف مفرزة عسكرية في مدينة فوبي شمالي البلاد، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين، و9 من رجال الدرك.

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مقتل 28 ضباطا و4 مدنيين.. تفاصيل مذبحة بوركينا فاسو الإرهابية

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مصر تدين الهجوم الإرهابي الغادر بشمال بوركينا فاسو

ومنذ أسبوع، قالت بيانات رسمية صادرة عن السلطات في بوركينا فاسو، إن حصيلة الهجوم الإرهابي الذي وقع، أمس الأول الأحد، على أحد مراكز الشرطة ارتفعت إلى 32 قتيلا.

ووفقا لبيان رسمي أصدرته الحكومة في بوركينا فاسو، فإن القتلى بينهم 28 من ضباط الشرطة العسكرية، و4 من المدنيين.

وكان هجوما شديدا قد وقع على أحد مراكز الشرطة شمالي بوركينا فاسو، أوقع قتلى، رصدهم بيان حكومي 20 قتيلا، قبل أن يرتفع إلى ما سبق الإشارة إليه.

وقال وزير الأمن في بوركينا فاسو ماكسيم كوني، إن عددا كبيرا من أفراد الشرطة العسكرية قتلوا على يد مسلحين في المنطقة الشمالية الحدودية، وأوضح كوني أن هذه الحصيلة غير نهائية. 

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