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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم يحاكي هواتف آيفون.. تعرف على سعر موبايل Oppo Reno 7 من أوبو

هاتف أوبو Reno 7
هاتف أوبو Reno 7 5G

أعلنت شركة أوبو رسميا، عن مواصفات موبايل Oppo Reno 7 5G، الذي ينطلق ضمن أحدث إصدارات الشركة متوسطة الفئة، والتي تتضمن ثلاث طرازات لأول مرة هي Reno 7 5G وReno 7 Pro 5G وReno 7 SE 5G.

سعر موبايل Oppo Reno 7 من أوبو

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف أوبو الجديد Reno 7، الذي يتمتع باتصال شبكات الجيل الخامس 5G، في 3 ألوان هي: الأسود، والأزرق، والذهبي، مقابل سعر يبدأ من 422 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6 آلاف و 600 جنيه مصري) لنسخة 8 + 128 جيجابايت.

 

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مواصفات موبايل Oppo Reno 7 من أوبو

يمتاز هاتف أوبو Reno 7 5G، بشاشة مثقبة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، تبلغ دقتها 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، وكما تحتوي الشاشة على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها.

ولعشاق التصوير، زودت أوبو هاتف Reno 7 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Reno 7، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف أوبو Reno 7 5G، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 60 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 12، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

Oppo Reno7 5G
هاتف أوبو Reno 7 5G
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