عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

الزواج
الزواج

ورد إلى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، سؤال محرج من إحدى الفتيات تقول فيه "فرحي كمان شهر وأنا مش عذراء ومخبية.. أعترف لخطيبي ولا لا؟

 

مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن الـ 40 دون زواج

مبروك عطية: لو لم يكن الزواج مشروعا لدعوت إلى عدمه |فيديو

 

وأجاب الدكتور مبروك عطية، في فيديو له، أنه لو تم الاعتراف بهذا الذنب للخاطب لن يكمل الزواج وسيفضح أمر هذه الفتاة مخطوبته، ناصحا الفتاة بأن تتوب إلى الله عزوجل بينها وبين الله على ألا تعود لمثل هذا الذنب مرة أخرى.

وأكد أن هذا ليس خداع ولا غش ولا تدليس ، لأنه لو اشترط البكارة في الزواج وظهرت غير ذلك فيفسخ العقد، منوها أنه لا يوجد أحد يشترط البكارة، وبالرغم من ذلك لا يجوز الاستهانة بأمر البكارة، فهي غش رباني اسمه "ختم ربنا" يقال "زفت إليه بخاتم ربها".

وأشار إلى أن الفضائح محرمة، مستشهدا بحديث النبي "كل أمتي معافى إلا المجاهرون" منوها أن الفضائح نوع من أنواع الجهر بالمعاصي.

زوجتي بتخوني وأنا عارف

 

تلقى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، سؤالا غريبا من سائل ويقول في سؤاله "زوجتي بتخوني وأنا عارف بس بحبها وأريد إنهاء الأزمة بدون خسارة ؟

ورد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، في فيديو له، إن عبارة الخيانة الزوجية ليست صحيحة لأن الذي حرم الزنا هو الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا" ولذلك فهي خيانة لله تعالى وليست خيانة للزوج.


وأضاف مبروك عطية، أن ثبوت جريمة الزنا في شرع الله، هو أن يرى الرجل رجل آخر مع زوجته في غرفة النوم، ويأتي بأربعة شهود عدول ويمرر حبل بينهما حتى تثبت جريمة الزنا.

وأكد أن الشهود لابد وأن يكونوا عدول عدالة ظاهرة وباطنة ، منوها بأنه لم تثبت الجريمة في الإسلام إلا بالإقرار ، فجاء رجل اسمه ماعز للنبي أربعة أيام وأخبره بأنه زنى بامرأة خلال الأربعة أيام.


وأشار إلى أن هذه الجريمة تثبت أمام القاضي وعلى الزوج أن يذهب للمحكمة وللقاضي تقرير ما يراه مناسبا.

ونصح مبروك عطية هذا الزوج، ألا يوهم نفسه بالحب لأن الحب لا يوصل للخيانة، ونحن في عصر أصبح الحب فيه مجرد كلام.

مبروك عطية عذراء الفتيات الذنب البكارة الزواج

ترشيحاتنا

وشهد شاهد من أهلها.. إعدام عامل اغتصب طفلته 3 مرات في الدقهلية

علماء أمريكيون يكشفون خط الدفاع الأول ضد متحور كورونا الجديد

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

الداخلية التونسية تكشف ملابسات محاولة اقتحام مبنى الوزارة.. تفاصيل

ارتفاع العدس 2000 جنيه للطن .. الشعبة: أسعار الشحن والنقل وراء الزيادة

أعراض جديدة لـ متحور كورونا.. إعلان عاجل من جنوب أفريقيا بشأن أوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

معجزات قيام الليل والدعاء.. 9 كلمات ترددها خلفك الملائكة

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن الـ 40 دون زواج

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

قطر تمنع دخول مواطني 3 دول أفريقية بسبب متحور "أوميكرون"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد الجمهور على فعاليات اليوم الأول من مهرجان القاهرة

بعد احتفالية طريق الكباش.. محمد حماقي يتألق في إكسبو دبي

تفتح قلبها وخزائن أسرارها | فاطمة عيد في ضيافة صدى البلد

نشرة المنوعات.. وفاة أكبر عجوز في العالم.. عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان.. وبيع مخطوطة آينشتاين بـ 200 مليون جنيه

فيديو

خطة مصر| كيف تواجه أوروبا متحور كورونا الجديد "أوميكرون"؟

سلع مدعومة.. بجنيه احصل على زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة

يحاسبه الله تعالى على ما فعله.. أفعال محرمة يرتكبها الزوج بعد الطلاق

طوارئ ومنع سفر.. ظهور متحور جديد خطير لـ كورونا

المزيد

ساحة رأي

مصر تبهر العالم

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ