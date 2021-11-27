مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن الـ 40 دون زواج

رد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على سؤال من عدد الفتيات يقلن فيه “نحن أربع أخوات على قدر من الجمال ووصلنا إلى عمر الأربعين بدون زواج أو ولم يتقدم إلينا أحد، فهل هذا غضب من الله؟”.

وقال الدكتور مبروك عطية، في فيديو له، إن هذا الأمر ليس غضب من الله على هذه الفتيات منوها أن الدنيا كلها دار ابتلاء والابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، وقد تكون مصلحتكن في عدم الزواج، ما دمتن متعلمات وعلى أخلاق، ولا شئ في أيديكن والأمر مرده إلى الله ويجب الرضا بقضاء وقدره.



وتابع: “احمدوا الله على نعمة الجمال والستر والدين والأخلاق والتعليم، فعدم الزواج إما سبب أو قدر، فالسبب قد يكون من أحد الأشخاص يبعد المتقدمين عنكن، وهذا جزاؤه عند الله، وإما أن يكون قدر من الله ينبغي التسليم له”.

ووجه مبروك عطية، نصيحة للمرأة التي تصل للأربعين بدون زواج، عليه أن يفكر أن هذا الزواج قد يكون شرا له وليس في مصلحته ، وأن يرضى بقضاء الله وقدره.

https://m.youtube.com/watch?v=foudkS8X2NI



