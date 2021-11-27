عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن الـ 40 دون زواج

فتيات
فتيات

رد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على سؤال من عدد الفتيات يقلن فيه “نحن  أربع أخوات على قدر من الجمال ووصلنا إلى عمر الأربعين بدون زواج أو ولم يتقدم إلينا أحد، فهل هذا غضب من الله؟”.

وقال الدكتور مبروك عطية، في فيديو له، إن هذا الأمر ليس غضب من الله على هذه الفتيات منوها أن الدنيا كلها دار ابتلاء والابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، وقد تكون مصلحتكن في عدم الزواج، ما دمتن متعلمات وعلى أخلاق، ولا شئ في أيديكن والأمر مرده إلى الله ويجب الرضا بقضاء وقدره.


وتابع: “احمدوا الله على نعمة الجمال والستر والدين والأخلاق والتعليم، فعدم الزواج إما سبب أو قدر، فالسبب قد يكون من أحد الأشخاص يبعد المتقدمين عنكن، وهذا جزاؤه عند الله، وإما أن يكون قدر من الله ينبغي التسليم له”.

ووجه مبروك عطية، نصيحة للمرأة التي تصل للأربعين بدون زواج، عليه أن يفكر أن هذا الزواج قد يكون شرا له وليس في مصلحته ، وأن يرضى بقضاء الله وقدره.

https://m.youtube.com/watch?v=foudkS8X2NI


 

مبروك عطية الدكتور مبروك عطية الجمال عمر الأربعين زواج الابتلاء الزواج

ترشيحاتنا

علي جمعة يكشف الحقائق المستنبطة من قصة خلق سيدنا آدم الواردة في القرآن

وفاة والد زوجة محمد هنيدي

وزير قطاع الأعمال: 150 مليون جنيه تكلفة تطوير محلج الزقازيق المطور

انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان في بريطانيا بسبب العاصفة "أروين"

نعتذر للجماهير.. حمدي النقاز يتحدث عن هزيمة أهلي جدة أمام النصر

ضبط مقاول بالقاهرة صادر ضده أحكام غرامات بأكثر من 285 مليون جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

لأول مرة.. التأمينات تزف بشرى سارة لـ العمالة غير المنتظمة

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

الصحة: اللقاح والكمامة والتباعد البدني وغسل اليدين أدوات رئيسية لمنع الإصابة بكورونا

معجزات قيام الليل والدعاء.. 9 كلمات ترددها خلفك الملائكة

مصل جديد ضد أوميكرون خلال أسابيع| 6 قرارات مصرية لمنع تسربه

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد احتفالية طريق الكباش.. محمد حماقي يتألق في إكسبو دبي

تفتح قلبها وخزائن أسرارها | فاطمة عيد في ضيافة صدى البلد

نشرة المنوعات.. وفاة أكبر عجوز في العالم.. عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان.. وبيع مخطوطة آينشتاين بـ 200 مليون جنيه

مقطع مرعب.. شاهد ثعبان كوبرا أسود يشرب من كوب ماء| فيديو

فيديو

يحاسبه الله تعالى على ما فعله.. أفعال محرمة يرتكبها الزوج بعد الطلاق

طوارئ ومنع سفر.. ظهور متحور جديد خطير لـ كورونا

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ