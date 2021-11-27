للمرة الثانية .. ماذا قالت منى سويلم بعد فوزها بجائزة الكوميسا للإعلام؟

استضافت العاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء الماضي، فعاليات قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" بعد غياب 20 عاما عن مصر، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الزعماء وقادة ووفود الدول الأعضاء.

وتحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي"، عقدت قمة الكوميسا بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع "الكوميسا" وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لـ جائحة كورونا على اقتصاداتها.

جائزة الكوميسا للإعلام

وفازت الإعلامية منى سويلم بجائزة الكوميسا للإعلام على هامش قمة الكوميسا الـ21 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الكوميسا.

وكان التكريم إفتراضي عبر تقنية الفيديو، وقد فازت منى سويلم بالجائزة عن فيلم تسجيلي وهو من نسخة خاصة وقصيرة مدتها (20 دقيقة) لإحدى حلقات برنامج "أون أفريكا" إعداد وتقديم وإخراج منى سويلم.

قالت منى سويلم، إن جائزة الكوميسا للإعلام هي جائزة أفراد إعلاميين، وأن فيلمها الفائز بعنوان "الكوميسا: بين تكافؤ الفرص والتكامل الإفريقي"، موضحة أن حوالي 97% من الفيلم سُجل في دولة زامبيا الشقيقة وهي مقر الأمانة العامة لمنظمة الكوميسا وينفرد بمادة حصرية تثري الشاشة، بينما تكون طاقم العمل خارج مصر منها مدير تصوير واحد فقط.

وأضافت "سويلم"، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الفيم يُبرز أهمية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) ويُعرِف المشاهد بمدى حرص منظمة الكوميسا على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ومدى إمكانية الاستفادة من هذه المجموعة الاقتصادية الهامة التي تضم 21 دولة إفريقية.

كواليس تصوير الفيلم

الفيلم الفائز بالقمة الـ 21

وأوضحت منى سويلم أن الفيلم الفائز يركز على دور مصر الفاعل وإنجازاتها في دعم التكامل الإفريقي من أجل تحقيق رخاء الشعوب الإفريقية من خلال تسليط الضوء على جهود مصر للإنتهاء من طريق القاهرة - كيب تاون وقد تم تصوير أجزاء من هذا الطريق العملاق في شلالات فيكتوريا في دولة زامبيا وفي شارع القاهرة بالعاصمة الزامبية لوساكا.

وتابعت: "الفيلم يبرز المزرعة المصرية المشتركة مع دولة زامبيا التي تم التوسع فيها بإضافة 2300 فدان في عام 2018 وبعد أن حققت المزرعة الأولى بمساحة 552 فدان في زامبيا نجاحاً ملموساً، ويوضح استفادة المزرعة من الإعفاءات الجمركية على السلع التي توفرها الكوميسا لدولها الأعضاء عند بدء المزرعة في التصدير من زامبيا".

وأضافت: "كما يوضح مدى استفادة زامبيا وهي دولة حبيسة ليس لها منافذ على البحار والمحيطات من طريق القاهرة - كيب تاون ما يؤدي إلى خفض تكلفة النقل والمواصلات وخفض سعر المنتج عند تصدير القمح وسلع أخرى تنتجها المزرعة وما يدعم التجارة البينية الإفريقية ويمكن أن يساهم في سد احتياجات مصر من القمح".

وأعربت "سويلم"، عن شكرها لـ وزارة الخارجية المصرية والسيد أحمد مصطفى سفير مصر لدى زامبيا ومندوب مصر الدائم لدى الكوميسا في ذلك الوقت، ووزراة الخارجية الزامبية واللواء (متقاعد) توبولي مولامبو لوبايا سفير زامبيا لدى مصر ورجال الأعمال الأفارقة على تعاونهم وعلى ما قدموه من تسهيلات عديدة ما أتاح إنتاج الفيلم الفائز الذي ما كان ليرى النور بدون جهودهم الحثيثة.

جائزة القمة الـ20

كانت منى سويلم قد فازت بجائزة الكوميسا للإعلام وتم تكريمها أثناء انعقاد قمة الكوميسا ال20 لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الزامبية لوساكا في عام 2018 وكان هذا عن فيلم آخر وهو نسخة خاصة وقصيرة أيضاً من برنامج "أون أفريكا".

الإعلامية منى سويلم تتسلم جائزة الكوميسا للإعلام في القمة الـ 20

فوز منى سويلم بجائزة الإعلام في قمة الكوميسا الـ 20 بزامبيا

واختتمت: "هذا الفوز دليل على أن الإعلام المصري قادر على تنفيذ تغطية دقيقة ومتميزة عن القارة الإفريقية على أرض الواقع - وليس داخل الاستديو فقط - وقادرعلى المنافسة إقليمياً".

الفيلم الفائز فى قمة الكوميسا فى مصر فى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١:

اتفاقية الكوميسا

و"الكوميسا" هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي، حيث يضم التجمع في عضويته 21 دولة هي: مصر والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندي وإريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وإسواتيني (سوازيلاند) ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا.